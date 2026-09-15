Cuba promueve intercambios y preparación hacia elecciones municipales

El Consejo Electoral Nacional (CEN) de Cuba continúa hoy las actividades con sus colaboradores para fortalecer la participación y preparación con vistas a las próximas elecciones municipales.

La Jornada de Actividades con Colaboradores, prevista del 14 al 18 de septiembre de 2026, incluye visitas a centros estudiantiles, intercambio con profesores, puertas abiertas en los Consejos Electorales, y un encuentro con autoridades electorales de circunscripción según precisó la institución en sus redes sociales.

Entre las acciones más esperadas figura la videoconferencia de la presidenta del CEN con jóvenes electores, quienes compartirán sus experiencias y ratificarán su compromiso de seguir aportando a la construcción colectiva.

La participación juvenil en los Consejos Electorales Municipales constituye una garantía de continuidad y renovación en la vida política y social del país caribeño.

Los colaboradores, encargados de auxiliar a las autoridades en el cumplimiento de la Ley Electoral y en la transparencia de los procesos, desempeñan un papel esencial en cada etapa.

En Cuba, la elección de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular se celebra cada cinco años, en la fecha que convoque el Consejo de Estado y de manera simultánea en todo el territorio nacional.

Las más recientes elecciones municipales en la nación caribeña tuvieron lugar en noviembre de 2022, cuando fueron electos en primera vuelta 11 mil 502 delegados de circunscripción.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959