Mientras en EEUU piden moderación con la IA, Trump por lo contrario

Mientras líderes tecnológicos de Estados Unidos llaman hoy a moderar el uso de la Inteligencia Artificial (IA), el presidente Donald Trump arremetió contra los pedidos a establecer en ese sentido nuevas salvaguardas y protecciones.

Para Trump «el único control o ‘salvaguarda’ que necesita la IA es un PRESIDENTE FUERTE E INTELIGENTE (¡con un alto coeficiente intelectual!), ¡y EE. UU. cuenta con ello de sobra!», escribió con su estilo en Truth Social, donde advirtió a los críticos de la misma que «¡tengan cuidado!».

La IA, un campo de la informática que ha venido a revolucionar el mundo de las nuevas tecnologías, busca dotar a máquinas y sistemas de la capacidad de simular habilidades humanas como el aprendizaje, la comprensión, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la creatividad y la autonomía.

El mandatario republicano se mantiene firme en su oposición a las peticiones de regulaciones de seguridad para la IA, justo cuando un número creciente de científicos especializados en IA y directores ejecutivos de Anthropic, OpenAI y Google exhortaron a ralentizar el desarrollo de esta tecnología.

Instaron asimismo a implementar mejores normativas para proteger a la humanidad; sin embargo, «¡QUIEN GANE LA CARRERA DE LA IA, GANA! Llevamos la delantera (según él) frente a China y a todos los demás, y seguiremos haciéndolo», subrayó Trump desoyendo esos pedidos.

La víspera el presidente chino, Xi Jinping, exhortó a una mayor cooperación internacional. Los países deberían “fomentar el código abierto, la apertura, la colaboración y el intercambio”, expresó durante su discurso en Nueva Delhi, capital India, en la cumbre del Brics.

Xi propuso cinco iniciativas para la cooperación del «Brics ampliado» en áreas de la inteligencia artificial, la facilitación de comercio e inversión, la industria digital, la manufactura inteligente y el desarrollo de talentos.

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El contraste entre los puntos de vista de Trump y Xi saca a flote, quizás, que existe una falta de consenso entre las dos potencias mundiales en este aspecto que se revela estratégico en el mundo moderno.

El tema de la IA debe figurar con asterisco en la agenda de la esperada cumbre de ambos presidentes, prevista aquí en los próximos días.

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