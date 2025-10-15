Granma celebrará acto por el Día internacional de mujeres rurales

En ocasión del Día Internacional de las Mujeres Rurales, este 15 de octubre, el municipio de Yara, será la sede del acto provincial por la fecha.

Varias mujeres campesinas granmnense, empoderadas en la producción de diferentes ramas agropecuarias, recibirán el homenaje, organizado por la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de la Agricultura, y las asociaciones nacional de Agricultores Pequeños y cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales, en predios de la cooperativa de créditos y servicios Emilio Herriman.

El encuentro, también, les posibilitará a las participantes a un intercambio de experiencias de vida y en el quehacer productivo, entre otras, actividades programadas.

El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas estableció el 15 de octubre como el Día internacional de las mujeres rurales.

En la declaración inicial, la organización hizo un llamamiento para mejorar la condición de las mujeres rurales, prestando atención a sus necesidades, y también para empoderarlas en el ámbito social, económico y político.

