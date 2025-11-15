Destacan potencialidades de Fihav 2025

Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, destacó hoy las potencialidades de la XLI Feria Internacional de La Habana, Fihav 2025, el mayor evento comercial y de negocios de la región.

En X, el ministro de Relaciones Exteriores resaltó que la cita, del 24 al 29 de noviembre, servirá para intercambiar e informar al empresariado nacional y extranjero sobre las oportunidades de negocio y el potencial productivo y exportador de Cuba.

Subrayó que durante el evento tendrá lugar además el VIII Foro de Inversiones, donde se actualizará la Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera, y el Fórum Bancario del Caribe.

   Según informó el comité organizador, la cifra de naciones asistentes espera superar la cincuentena, y participarán empresarios, delegaciones oficiales y camerales y organismos internacionales.

   Respecto al empresariado local, se confirmó la participación de 240 entidades cubanas, de las cuales 181 son estatales y 61 son Mipymes, provenientes mayoritariamente de los sectores agroalimentario, de salud y farmacéutico.

   En total, estarán presentes en Fihav más de 700 empresas de exhibición y de servicios, incluidas 273 extranjeras y 61 formas de gestión no estatales.

