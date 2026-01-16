Dos localidades de Cuba reportan temperaturas de 11,8 °Celsius

La localidad de Jagüey Grande, en la occidental provincia de Matanzas, así como Aguada de Pasajeros, en la vecina Cienfuegos, registraron hoy los valores más bajos de temperaturas en Cuba durante esta madrugada: 11,8 °Celsius.

Así lo dio a conocer el Instituto cubano de Meteorología en sus perfiles en redes sociales, tras explicar que sobre el occidente y centro del país comenzó a influir un extenso sistema de altas presiones de origen continental y migratorio, localizado en el sudeste de los Estados Unidos.

Asociado a este sistema, se impone sobre Cuba una masa de aire muy fría y seco, que ha ocasionado un descenso de las temperaturas, las cuales mantendrán su influencia durante el resto del día, por lo que se pronostica una jornada invernal para las regiones occidental y central del país, destacó el reporte.

El quinto frente frío de la actual temporada invernal se encuentra moviéndose sobre el oriente del territorio nacional, extendido desde un centro de bajas presiones localizado al nordeste de cabo Hatteras, sobre el Atlántico occidental, subraya.

La institución resalta que el frente tendrá un movimiento muy lento el resto del día sobre el oriente, donde se disipará gradualmente. Esta situación favorecerá un predominio de nublados en la región, con algunos chubascos y lluvias, principalmente hacia zonas de la costa norte.

En la jornada del pasado 31 de diciembre, la estación meteorológica de Aguada de Pasajeros, reportó valores de temperaturas de 9,8 °Celsius, la más baja en Cuba durante esa madrugada.

Ese mismo día, a los registros de Aguada de Pasajeros le siguió Jagüey Grande con 11,2 y Santo Domingo, en la central Villa Clara con 11,3 °Celsius.

