La ciudad amanece con frío y ventisca, más en el Malecón, frente al mar, testigo de grandes marchas y movilizaciones de pueblo, como la esperada hoy, en solidaridad con Venezuela y en defensa de la soberanía cubana.

José Martí, desde su pedestal, apunta desafiante hacia la mole de concreto y cristal de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, representación más cercana del peligro que acecha, de los culpables de la muerte reciente e injusta de 32 de sus mejores hijos.

Pero desde la madrugada del fatídico 3 de enero, en Cuba la sangre hierve, no hay frialdad que frene este viernes a los cubanos, arropados en lágrimas de dolor y rabia por sus caídos en combate desigual, por la agresión a la hermana Venezuela, por el secuestro de su presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Sin embargo, con los días la tristeza por lo ocurrido se ha ido tornando ira alimentada por la incontinencia verbal del presidente estadounidense Donald Trump, que no para de equivocarse en sus comentarios sobre la realidad de Cuba y el futuro de los cubanos.

Ira que nos une, a pesar de las diferencias, que, como en otras ocasiones, nos funde en marcha apretada frente a la amenaza del agresor, a pesar de las escaseces, de los apagones, de la crisis, de las ausencias, porque si algo está claro para los habitantes de esta tierra, es que los problemas de Cuba solo los resuelven aquí, los cubanos.

Amanece fría La Habana, pero la sangre hierve, el calor de su gente concentrada en la Tribuna Antiimperialista José Martí hará que el día crezca con la esperanza de un futuro de progreso y paz para este pueblo bravo. Se lo merece.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959