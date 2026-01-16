Desde la Tribuna Antimperialista, Cuba ratifica su fortaleza y honra a los combatientes caídos

La elección de este escenario no es casual. La Tribuna ha sido testigo, en otras ocasiones como esta, de cómo Cuba rinde tributo a la valentía de sus héroes. Desde allí, la nación ratifica los principios de no callar ante las injusticias, alzar la voz contra el injerencismo y de proclamar la fortaleza de una nación firme en los principios de su Revolución.
El pueblo rinde tributo a los 32 combatientes caídos en Venezuela. Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate.
Un mar de pueblo denuncia la agresión de EE.UU. a Venezuela y rechaza las amenazas imperiales.