Honor y Gloria: Granma rinde tributo a sus hijos caídos en Venezuela

Con solemnidad, patriotismo y unidad, el pueblo de Cuba rendirá tributo este 15 y 16 de enero a los 32 combatientes cubanos caídos el pasado día tres en la hermana República Bolivariana de Venezuela.

En la provincia de Granma, donde descansarán los restos de seis de esos valerosos jóvenes, se ultiman los preparativos de una jornada que será expresión de respeto, compromiso y orgullo revolucionario.

Así lo afirmó Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba, al intervenir en el programa especial transmitido este miércoles por la Televisión granmense CNC.

Explicó que esta operación póstuma responde al homenaje nacional orientada por la máxima dirección del país.

“La Operación Honor y Gloria —dijo— tiene un profundo significado histórico y humano. Estos 32 jóvenes cumplieron sus misiones con el heroísmo y la entrega que siempre han caracterizado al pueblo cubano. Murieron en defensa del presidente Nicolás Maduro, de su esposa y de la Revolución Bolivariana; por tanto, murieron también por Cuba, por América Latina y el Caribe”.

Desde las siete antes meridiano se concentrarán los participantes, organizados por sindicatos y sectores laborales, para rendir honores ante las urnas que guardan los restos de los héroes.

El vicegobernador José Luis Vega Pérez detalló que durante la ceremonia primero se entonarán las notas del himno Nacional, luego se escuchará la intervención de la primera secretaria del Partido en Granma, Yudelkis Ortiz Barceló, y se efectuará una guardia de honor.

“El tributo se realizará desde las nueve de la mañana y en horas de la tarde comenzará el traslado de los restos mortales a los territorios, donde reposarán de forma definitiva”, señaló.

Los cortejos fúnebres partirán desde la Plaza de la Patria, de Bayamo, hacia Pilón, Yara, Río Cauto, Jiguaní, y la capital granmense

Añadio que el itinerario en este municipio será Avenida Felino Figueredo, Carretera Central, calle Zenea, Avenida Francisco Vicente Aguilera hasta la Necrópolis de la Ciudad Monumento.

Añadió que en cada punto del trayecto, el pueblo saldrá de sus casas y centros de trabajo para despedirlos entre banderas y flores y a las cuatro de la tarde simultáneamente en todos los municipios de la provincia, se desarrollarán actos públicos de homenaje.

Los 15 sindicatos provinciales estarán representados en el tributo, encabezados por el Sindicato de Educación, Ciencia y Deporte, cuyos colectivos.

Según explicó Manuel Abelardo Ortiz, director general de Educación, integrarán la vanguardia en el homenaje póstumo, más de veinte instituciones educativas movilizadas, con protagonismo de los estudiantes de quinto y sexto grado y la Federación Estudiantil Universitaria (FEU).

Desde la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)en Granma, su secretario provincial Karel Leyva Trinchet, reafirmó que la clase obrera granmense acudirá “con disciplina y compromiso revolucionario, portando prendas blancas como símbolo de pureza y paz, y las banderas de Cuba, Venezuela y del 26 de Julio”.

El tributo contará además con la presencia activa de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) y la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC).

“Cada federada asumirá el dolor de las madres de los caídos, acompañando el paso de las caravanas fúnebres y ofreciendo su respaldo a las familias”, expresó Yuglenis Díaz Brizuela, miembro del Secretariado Provincial de la FMC.

Por su parte, Lesyanis Manso Martí, presidente de la ANAP en la provincia, aseguró que el campesinado cubano, fiel al legado martiano y fidelista, estará presente en todas las plazas y comunidades, condenando enérgicamente las maniobras imperialistas contra Venezuela.

Entre tanto, en nombre de los combatientes, Bárbaro Ramírez Álvarez, presidente de la ACRC en Granma, ratificó la disposición inquebrantable del pueblo a defender las conquistas de la Revolución.

“Nuestros compañeros cayeron en combate desigual, cumpliendo su misión internacionalista. En su honor los combatientes granmenses estamos listos para empuñar las armas si la patria lo necesita”, precisó.

De igual manera, el joven profesor Luis Antonio Guerra Vega, de la Escuela del Partido Desembarco del Granma, instó a convertir el dolor en acción revolucionaria.

“Ellos cumplieron; ahora nos toca a nosotros cumplir con la historia. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, y esos 32 cubanos viven en el corazón de toda la patria”, sentenció.

El pueblo de Granma, inspirado en el legado de Céspedes, Martí, Fidel y Bolívar, se prepara para acompañar a sus mártires en una jornada que será, más que un adiós, una reafirmación de principios revolucionarios.

“Estos jóvenes murieron defendiendo una causa justa, el ideal de soberanía y dignidad de los pueblos de nuestra América” destacó.

