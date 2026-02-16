Canciller de Belarús exalta valor de Cuba frente a bloque de EEUU

Al recibir al embajador cubano en Minsk, Santiago Pérez, el ministro de Relaciones Exteriores belaruso ratificó la invariable política de amistad y solidaridad de su país con la nación caribeña en tiempos complejos, como los actuales.

En ese sentido, el jefe de la misión diplomática antillana declaró a Prensa Latina que durante el intercambio Rizhenkov expresó la disposición del presidente de Belarús, Aleksandr Lukashenko, y su Administración de otorgar ayuda humanitaria para paliar la crisis energética que vive la mayor de las Antillas.

Asimismo, Pérez comentó que ambas naciones trabajan para fortalecer los vínculos económicos y comerciales en diferentes sectores, temas que serán analizados en la próxima Comisión Intergubernamental Cuba-Belarús, la cual debe celebrar el próximo mes de marzo.

Previamente, la Cancillería de Belarús condenó las acciones de bloqueo petrolero que Estados Unidos impuso a Cuba el pasado 29 de enero.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Belarús sigue con preocupación la situación en torno a Cuba y el suministro de recursos energéticos a este país», refirió la entidad diplomática mediante un comunicado.

La cartera de Exteriores belarusa sentenció que observa con desasosiego como la amenaza de la actual escalada en el Caribe pueda convertirse en una grave crisis humanitaria con consecuencias impredecibles.

Minsk insiste constantemente en la inaceptabilidad de la aplicación de medidas coercitivas unilaterales que crean obstáculos a las relaciones comerciales entre los Estados.

La Cancillería recalcó que estas acciones sancionadoras frenan el proceso de desarrollo socioeconómico integral y dificultan la garantía del bienestar de la población.

En el documento las autoridades de Belarús expresaron la firme convicción de que todas las diferencias deben resolverse mediante el diálogo pacífico y en el marco del derecho internacional.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959