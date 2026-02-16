Sin detenernos en la producción arrocera

Una actuación firme e inteligente, donde las soluciones más efectivas nace de la inteligencia colectiva, junto a esa asombrosa capacidad de no rendirse nunca, sobresalen en la provincia de Granma.

En la producción arrocera municipios como Río Cauto, Yara y otros que se acercan, logran volúmenes del producto que permiten el autoabastecimiento local, en el cumplimiento de la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Aquí han enfrentado la escasez de combustible, lo cual afecta la preparación de suelos, sistemas de riego y algunos de sus productores adquirieron el petróleo en divisas para sostener la producción.

Se aplican alternativas como bioproductos y bioplaguicidas, con cientos de hectáreas tratadas, principalmente con biofertilizantes, para suplir déficits de insumos.

También en el territorio se ejecutan proyectos cooperados con la Empresa vietnamita Thai Binh, a partir de la siembra de 360 hectáreas y otro de colaboración que contribuye a garantizar la semilla y registrar rendimientos de 5,4 toneladas por hectárea.

Granma no se detiene ante las dificultades cuando el país sostiene anualmente un alto consumo de arroz, por lo que la estrategia de autoabastecimiento resulta prioritaria para garantizar la soberanía alimentaria.

De ahí que el fortalecimiento del programa arrocero constituye un eje esencial para sustituir importaciones y asegurar la estabilidad de la canasta familiar normada.

La Demajagua