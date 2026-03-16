Reconocen colectivos destacados de Recursos Hidráulicos Granma

La Empresa de Mantenimiento y Reparación de obras Hidráulicas y el Punto de venta de logística, fueron los colectivos destacados durante el 2025 de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Granma.

El reconocimiento lo recibieron, la víspera, durante el balance anual de la empresa, de manos de Ramón Luis León Tamayo, funcionario del Comité provincial del Partido y de Yaimet Tamayo Pérez, Secretaria del Sindicato de la Construcción en la provincia.

De igual manera fueron estimulados, cuatro trabajadores por la sobresaliente actitud ante el trabajo en la recuperación, tras el paso del Huracán Melissa.

Por otra parte, se expusieron los resultados y deficiencias del sector, ejemplo, la no conclusión de soluciones de abasto en comunidades en La Maceo, Bayamo, y Virey, Buey Arriba, las limitaciones en el servicio de agua en pipas, la falta de mantenimiento en redes de abasto, y el deficiente tratamiento de residuales.

Los logros en el 2025 estuvieron encaminados en la ejecución de 30 obras de inversión, entre ellas la colocación de 3,4 km de redes y 4,8 km de conductoras, acciones hidráulicas en las redes de Prolongación de General García y zona sur en Bayamo, y la ejecución de la conductora, Circunvalación Manzanillo, además del tramo uno de la conductora de 400 mm en Río Cauto, que redujo el ciclo de servicio, de 50 a 10 días.

Entre las proyecciones estratégicas para el presente periodo, la Delegación de Recursos hidráulicos Granma, propuso la ejecución de obras en los lugares sin servicio de acueducto para disminuir el traslado de aguas en pipas, gestionar usos para embalses subutilizados, y continuar con el cambio de matriz energética.

En las reflexiones finales del balance de la Delegación provincial de Recursos Hidráulicos Granma, Ramón Luis León Tamayo, funcionario del Comité provincial del Partido, subrayó la necesidad de elevar la calidad del servicio de abasto de agua, a pesar del complejo escenario económico y energético que enfrenta el país, sector que impacta directamente en la economía nacional y en la vida del pueblo.

La Demajagua