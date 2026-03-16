Reconocen en Granma relevante papel de la prensa

A contribuir, desde diversos ángulos, a que la comunicación social sea, cada vez más, pertinente, oportuna y fluida, convocó este 14 de marzo en Bayamo, Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, durante el acto principal de la provincia por el Día de la Prensa Cubana. En la ceremonia, realizada en la galería Dos Columnas, de la Uneac, Ortiz Barceló destacó que informar no es una opción, sino una obligación que deben cumplir con transparencia los servidores públicos, y enfatizó en el deber de comunicar al pueblo acerca de la gestión gubernamental.

En su intervención, la dirigente exhortó a las fuentes oficiales a reconocer el importante papel de la prensa y a unirse “más que nunca, en defensa de la patria”.

Durante la celebración, entregaron el Premio Rubén Castillo Ramos Por la obra de la Vida, el más importante reconocimiento que otorga la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio, al fotorreportero Lino Valerino Cámbar.

Asimismo, distinguieron a los integrantes de la delegación de base de jubilados y colaboradores, que encabeza Ángela Valdés García, y entregaron los premios Bartolomé Martí Pons por la obra del año 2025 a Alfredo Brito Álvarez (en televisión); a Osviel Castro Medel (prensa escrita); a Lilian Salvat Romero (prensa digital) y a Julio César Vega Calás (prensa radial).

También, la Radio Cubana otorgó el Reconocimiento al Mérito Periodístico a Liuba Mustelier Ramírez, del sistema radial en Granma.

Además, la dirección territorial de la Upec firmó convenios de colaboración con la Uneac y con la Asociación Hermanos Saiz, y organizaciones de la provincia reconocieron la labor de los trabajadores de la prensa.

Presidieron, igualmente, el acto, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, y Daniel García Zayas, presidente de la Upec en Granma.

La Demajagua