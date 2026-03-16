Reconocen en Granma relevante papel de la prensa

En su intervención, la dirigente exhortó a las fuentes oficiales a reconocer el importante papel de la prensa y a unirse “más que nunca, en defensa de la patria”.
Durante la celebración, entregaron el Premio Rubén Castillo Ramos Por la obra de la Vida, el más importante reconocimiento que otorga la Unión de Periodistas de Cuba en el territorio, al fotorreportero Lino Valerino Cámbar.
Asimismo, distinguieron a los integrantes de la delegación de base de jubilados y colaboradores, que encabeza Ángela Valdés García, y entregaron los premios Bartolomé Martí Pons por la obra del año 2025 a Alfredo Brito Álvarez (en televisión); a Osviel Castro Medel (prensa escrita); a Lilian Salvat Romero (prensa digital) y a Julio César Vega Calás (prensa radial).
También, la Radio Cubana otorgó el Reconocimiento al Mérito Periodístico a Liuba Mustelier Ramírez, del sistema radial en Granma.
Además, la dirección territorial de la Upec firmó convenios de colaboración con la Uneac y con la Asociación Hermanos Saiz, y organizaciones de la provincia reconocieron la labor de los trabajadores de la prensa.
Presidieron, igualmente, el acto, Yanetsy Terry Gutiérrez, gobernadora, y Daniel García Zayas, presidente de la Upec en Granma.