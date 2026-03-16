Kim Jong Un agradece a Cuba y Belarús recientes felicitaciones

El presidente de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), Kim Jong Un, agradeció a sus homólogos de Cuba y Belarús, Miguel Díaz-Canel y Aleksandr Lukashenko, respectivamente, sus recientes felicitaciones, destacan hoy fuentes oficiales.

Ambos mandatarios celebraron, en misivas independientes, la reelección de Kim como secretario general del Partido del Trabajo de Corea durante el IX Congreso de la organización política.

Según refiere la Agencia de noticias norcoreana ACN, el líder de la nación asiatica expresó gratitud al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

Deseo que el Partido, el Gobierno y el pueblo de Cuba superen las maniobras de presión de las fuerzas hostiles y logren éxitos en la lucha por defender la soberanía y la seguridad del país, escribió.

Mientras a Lukashenko le deseó salud y mayores éxitos en sus responsabilidades para la defensa de la soberanía nacional y el fomento del bienestar del pueblo.

Tenemos la voluntad de ampliar y desarrollar en la nueva etapa las tradicionales relaciones de amistad y cooperación con la República de Belarús conforme a la exigencia de nueva época, afirmó.

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