Senador de EEUU viaja a El Salvador, busca regreso de Kilmar Abrego

El legislador por Maryland dijo en su cuenta en la red social X que Abrego fue secuestrado ilegalmente por el Gobierno de Trump y señaló que “no debería pasar ni un segundo más lejos de su familia”.

Van Hollen, quien solicitó una reunión bilateral con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, cuando visitó esta semana Estados Unidos, informó en la plataforma de Internet: “Vuelo a El Salvador mañana (hoy) por la mañana para comprobar su estado y discutir su regreso”.

Otro mensaje en la red de microblogueo, el senador demócrata enfatizó que “cada segundo que ignoran la orden judicial para facilitar su regreso es un segundo más de agonía para su familia”.

El texto lo acompañó con un video de la esposa de Abrego García, Jennifer Vásquez, en una protesta en la que exige el retorno de su compañero de vida y padre de sus hijos, y narra el trauma que esta situación les ha infligido.

Van Hollen envió el lunes una carta a la embajadora de la nación centroamericana en Washington, Milena Mayorga, para solicitarle el encuentro con Bukele, para poder abordar los mecanismos que posibiliten el retorno de Abrego García a territorio estadounidense.

«He hablado con la esposa, la madre y el hermano del Sr. Abrego García y, como puede imaginar, están extremadamente preocupados por su salud, seguridad y continua detención ilegal, al igual que yo», dijo Van Hollen en la misiva.

“Kilmar Armando Ábrego García nunca debió haber sido secuestrado ni deportado ilegalmente, y los tribunales lo han dejado claro: el gobierno debe traerlo de vuelta a casa ahora”, subrayó en la carta.

Sin embargo -añadió-, dado que el Gobierno de Trump parece estar ignorando estos mandatos judiciales, debemos tomar medidas adicionales.

El lunes, Bukele fue recibido con honores por Trump en la Casa Blanca, donde el mandatario salvadoreño planteó su deseo de ayudar a Estados Unidos en materia de seguridad, en particular con los planes migratorios del gobernante republicano.

Bukele afirmó entonces -en respuesta a preguntas de la prensa- que a su país no le gusta liberar a terroristas (y no tiene esta evidencia contra el deportado) y además advirtió que no regresará a Abrego a Estados Unidos.

Presuntamente, el presidente salvadoreño dice no tener el poder para ello, pese a que el infierno del connacional comenzó por ese “error administrativo” y “un descuido”.

Ayer el zar de la frontera de Trump, Tom Homan, amenazó con volver a deportar al hispano confinado en este momento en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una prisión de máxima seguridad salvadoreña.

