Bayamo desde una mirada de antaño

La exposición fotográfica Ciudad en capas quedó inaugurada en el Centro Cultural Armando Hart, de la ciudad de Bayamo, como parte de la Jornada de conferencias por el Día Internacional de los Monumentos y Sitios.

La misma invita a los espectadores a apreciar a la urbe bayamesa con imágenes de antaño.

Sitios como la Estación ferroviaria, la terminal de Ómnibus, la casa donde vivió Don Tomás Estrada Palma hoy la Uneac, la casa donde vivió Carlos Manuel de Céspedes hoy Dos columnas aparecen en la muestra.

Asimismo, refleja el entorno urbano bayamés, el hotel Telégrafo, la Plaza de la Revolución y su jardinería diseñada con símbolos masónicos,b detalles constructivos, perspectivas de las calles Pedro Batista, Maceo Osorio y José Joaquín Palma, el entorno del centro histórico urbano y la farmacia Tablada, hoy restaurante La Filarmónica, entre otros.

Como destaca la museógrafa Liliana Morciego Tamayo, en las palabras de la muestra “el patrimonio arquitectónico bayamés es, ante todo, patrimonio de la memoria colectiva. En él se inscriben los acontecimientos que marcaron la historia nacional, pero también las pequeñas historias personales que dan sentido a la vida urbana.

La exposición fotográfica Ciudad en capas ofrece la posibilidad de recorrer la ciudad con otros ojos y comprender cuanta responsabilidad tenemos en preservar ese legado para las generaciones futuras.



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