Continúa campaña agrícola de primavera en Granma

La siembra de cultivos varios en la campaña de primavera y otras actividades productivas continúan en las empresas y unidades básicas agropecuarias granmense, pertenecientes al Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba).

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Sus colectivos laboran  en las cooperativas campesinas  y áreas estatales, en condiciones difíciles   provocadas  por las crueles medidas del Gobierno estadounidense, en el empeño de alcanzar el  autoabastecimiento alimentario de las comunidades, sus trabajadores y familiares.

Hasta la fecha,   el sector en la provincia  rebasa las mil 600 hectáreas plantadas en el programa, el que  tienen  el compromiso de cumplirlo, al cierre de la etapa, el 31 de agosto próximo.

Destacan por sus aportes las empresas  agroindustriales: Roberto Ramírez Delgado, de Niquero y Arquímedes Colinas Antúnez, de Bayamo, seguida  del Bartolomé Masó, en el municipio de igual nombre.

Mientras,  registran sobresalientes  resultados, los cultivos de yuca, maíz, arroz  y  frijoles,  en un esfuerzo por diversificar las producciones agropecuarias,  que incluyen más de 218 mil litros  de leche  fresca de vaca con destino a la Industria Alimenticia  y Comercio Interior, además de  13.50 toneladas de carne vacuna.

La Demajagua

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