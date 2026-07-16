Continúa campaña agrícola de primavera en Granma

La siembra de cultivos varios en la campaña de primavera y otras actividades productivas continúan en las empresas y unidades básicas agropecuarias granmense, pertenecientes al Grupo Empresarial Azucarero (Azcuba).

Sus colectivos laboran en las cooperativas campesinas y áreas estatales, en condiciones difíciles provocadas por las crueles medidas del Gobierno estadounidense, en el empeño de alcanzar el autoabastecimiento alimentario de las comunidades, sus trabajadores y familiares.

Hasta la fecha, el sector en la provincia rebasa las mil 600 hectáreas plantadas en el programa, el que tienen el compromiso de cumplirlo, al cierre de la etapa, el 31 de agosto próximo.

Destacan por sus aportes las empresas agroindustriales: Roberto Ramírez Delgado, de Niquero y Arquímedes Colinas Antúnez, de Bayamo, seguida del Bartolomé Masó, en el municipio de igual nombre.

Mientras, registran sobresalientes resultados, los cultivos de yuca, maíz, arroz y frijoles, en un esfuerzo por diversificar las producciones agropecuarias, que incluyen más de 218 mil litros de leche fresca de vaca con destino a la Industria Alimenticia y Comercio Interior, además de 13.50 toneladas de carne vacuna.

La Demajagua