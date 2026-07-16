Copa Mundial de Fútbol 2026: Argentina pretende otra vez la corona

La selección de Argentina se mostró como lo que es, la campeona vigente de la Copa Mundial de Fútbol, y ganó 2-1 el duelo semifinal frente a Inglaterra, este miércoles, para instalarse en la disputa del título de la presente edición.

Después de una primera mitad sin llegadas peligrosas y tras los compases iniciales de la segunda parte, Anthony Gordon puso delante a los ingleses, al rematar un centro de Morgan Rogers que no pudo atajar el portero Emiliano Martínez.

Apenas habían transcurrido 10 minutos del tiempo reglamentario y los europeos comenzaban a defender esa ventaja mínima, que peligraba cada vez más con las constantes internadas de Lionel Messi y compañía a las cercanías del arco que defendía Jordan Pickford.

Sobre la cancha del estadio de Atlanta ya se veía un monólogo argentino. Ellos lo intentanban una y otra vez, tanto dentro como fuera del área y, en ocasiones, exigiendo al máximo a Pickford, pero sin resultados.

Enzo Fernández era uno de los que más amenazaba y, después de probar varias veces fuera del área, Messi le sirvió un balón y lanzó su cuarto zapatazo para vencer al arquero inglés e igualar la pizarra al 85′.

La escuadra gaucha no quería jugar otra prórroga, ni sufrir como sufrió ante Cabo Verde (en diciseisavos) y Suiza (en cuartos), y Lionel Scalloni trajo a Lautaro Martínez buscando equilibrar la batalla frente a la evidente superioridad que mostraban por arriba los contrarios.

Y el cambio salió a la perfección: cuando ya corría el descuento, el delantero aprovechó otro centro de Messi y burló el arco rival, para decidir el encuentro y colocar a los sudamericanos en su segunda final consecutiva, la quinta de la historia.

Esa fue la mejor demostración de los alumnos de Scalloni en lo que va de la versión compartida por México, Canadá y Estados Unidos. Y así quedaba pactado el duelo por la coronafrente a España, del próximo domingo.

La Demajagua