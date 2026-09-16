Alternativas sostienen sueños de atletas en Isla de la Juventud

La Escuela de Iniciación Deportiva (Eide) Fladio Álvarez Galán en Isla de la Juventud enfrenta el curso escolar 2026-2027 en condiciones complejas, pero con alternativas que buscan mantener viva la ilusión de los estudiantes de convertirse en el futuro en atletas de alto rendimiento.

En coordinación con la Dirección Municipal de Educación, la Eide tiene actualmente su sede en el plantel primario Héctor Pérez Llorca de esta ciudad cabecera, como paliativo frente a las dificultades con el transporte.

Según Yordanys Blanco Chibás, director del centro deportivo, esta variante permite que los procesos docentes y deportivos se desarrollen con mayor calidad respecto al período lectivo anterior.

Con la descentralización de la matrícula, se garantiza que los alumnos de poblados distantes permanezcan en sus localidades, donde reciben docencia y entrenamiento a cargo de profesores de la Eide y de los combinados deportivos de sus respectivas zonas de residencia, dijo.

Explicó que la estrategia evita interrupciones y asegura que cada estudiante continúe su preparación sin perder el vínculo con su comunidad.

En tanto, la nueva ubicación ofrece ventajas por la cercanía de instalaciones deportivas, que se aprovechan mediante ajustes de horarios, expuso.

Precisó que, para disciplinas como fútbol, atletismo y béisbol, se implementaron medidas organizativas que garantizan que las prácticas deportivas no afecten el horario de almuerzo de los estudiantes, mientras que el canotaje continúa con su dinámica regular en la academia habitual de esa disciplina.

Entre las iniciativas que aportan dinamismo al curso, figuran la celebración de festivales deportivos en diciembre, marzo y antes de los Juegos Escolares Nacionales, apuntó.

Significó que en caso de que la magna cita no pueda realizarse, el último de los festivales constituirá el cierre de la preparación de los atletas en este período lectivo.

Aun en medio de limitaciones, la formación deportiva en Isla de la Juventud se sostiene como espacios donde los estudiantes pueden cumplir sus sueños de convertirse en atletas de alto rendimiento y protagonistas del futuro deportivo del país.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.