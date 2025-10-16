Convocan en Bayamo a ampliar miradas y políticas culturales desde el sur

En la Casa de la Nacionalidad Cubana, en el centro de la segunda villa, la reconocida investigadora disertó acerca de la necesidad de deconstruir narrativas eurocéntricas y de revisar los marcos de conocimiento hegemónicos, a fin de ampliar miradas y políticas culturales desde el sur.
Delgado Tornés convocó a resignificar el hacer, el aporte y la autenticidad de culturas colonizadas, para visibilizar a las llamadas periferias del mundo y subrayó la pertinencia de analizar y desmontar pretenciones intelectuales que subestiman a nuestras naciones.
La académica, Doctora en Ciencias Filosóficas, profesora Consultante y Titular del Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura, de la Universidad de Oriente, tiene una larga y reconocida trayectoria en la gestión sociocultural, incluida la formación de doctores en ese campo.
La cita, a la que asistieron decenas docentes e investigadores de varias generaciones, contribuyó a reforzar la articulación entre cultura, educación y festividades regionales.
El curso formó parte de un amplio programa de acciones que anteceden a la Fiesta de la Cubanía, la cual comenzará, oficialmente, el viernes, con el lema La Patria en mi voz, y se extenderá hasta el 20 de octubre, Día de la Cultura Cubana.