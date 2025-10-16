Cuba compite por plazas en remo para Juegos Centroamericanos 2026

La delegación cubana de remo compite este jueves en el Lago Petén, Guatemala, por plazas para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Según la Agencia Cubana de Noticias, las principales esperanzas están en el single masculino de Henry Joan Heredia y el doble par femenino ligero, quienes buscarán su clasificación en las finales.

Foto: Tomada de Agencia Cubana de Noticias

La delegación cubana de remo, según reporta la Agencia Cubana de Noticias (ACN), continúa en Guatemala su lucha por clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Este jueves, las esperanzas se centran en el single masculino de Henry Joan Heredia y el doble par femenino ligero de Leah Almeida y Ana Laura Jiménez, quienes ya aseguraron su pase a las finales A.

La ACN destaca que la misión del equipo, liderado por el capitán Roberto Carlos Paz Sánchez, es asegurar el máximo de boletos en las 13 modalidades. La clasificación en estas pruebas, precisa la agencia, es crucial para garantizar posteriormente la presencia de los botes de mayor tripulación.

Cheila Aguilera Riquenes