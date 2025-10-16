Cuba ofrece apoyo a México para enfrentar daños por inundaciones

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha ofrecido la cooperación de su país a México para colaborar en las labores de recuperación tras las recientes inundaciones. El ofrecimiento fue formulado directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de la red social X, donde el mandatario cubano expresó su solidaridad y disposición para contribuir en […]

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha ofrecido la cooperación de su país a México para colaborar en las labores de recuperación tras las recientes inundaciones. El ofrecimiento fue formulado directamente a la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de la red social X, donde el mandatario cubano expresó su solidaridad y disposición para contribuir en la atención a las personas afectadas.

Ante los fuertes daños provocados por las inundaciones en varios Estados de #México, incluidas numerosas víctimas, traslado a la querida Presidenta @Claudiashein la disposición del Gobierno de #Cuba de cooperar en las labores de recuperación y de atención a los damnificados. https://t.co/dI9s4GpinK — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 16, 2025

La emergencia, generada por el sistema meteorológico conocido como Perturbación Tropical 90-E entre el 6 y el 9 de octubre, provocó graves inundaciones y deslizamientos en varios estados. Según los reportes oficiales, el balance provisional de la tragedia asciende a 66 fallecidos y 75 personas desaparecidas, concentrando los mayores daños en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Cheila Aguilera Riquenes