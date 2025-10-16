Halcones, a un paso de la final en la Liga Japonesa de Béisbol

Los Halcones de SoftBank derrotaron 3-0 a los Luchadores de Nippon Ham, acercándose a la final de la Liga Japonesa. El relevo venezolano Darwinzon Hernández aportó una entrada sólida. Por los perdedores, el cubano Ariel Martínez destacó con dos hits. En la Liga Central, los Tigres de Hanshin vencieron 5-3 a las Estrellas de DeNA.

Foto: Prensa Latina

Los Halcones de SoftBank vencieron hoy 3-0 a los Luchadores de Nippon Ham y quedaron a una sola victoria de avanzar a la gran final de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional.

Invictos en la Serie Clímax de la Liga del Pacífico, los Halcones se apoyaron en la destacada labor monticular de Yuki Matsumoto y Kazuki Sugiyama, quienes combinaron esfuerzos para blanquear a sus rivales sobre la grama del estadio Mizuho PayPay Dome de Fukuoka.

El venezolano Darwinzon Hernández también contribuyó al triunfo, al lanzar una entrada en la que permitió un sencillo y ponchó a un bateador.

Por los Luchadores, el cubano Ariel Martínez conectó dos imparables en tres turnos oficiales, mientras que el dominicano Franmil Reyes sumó un hit en cuatro visitas al plato.

En la Liga Central, los Tigres de Hanshin superaron 5-3 a las Estrellas de DeNA como locales en Nishinomiya y tomaron ventaja de dos victorias por una. En ambas series, el primer equipo que alcance cuatro triunfos obtendrá el boleto a la final.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959