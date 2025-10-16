Festival de Cine Francés en Cuba inicia con atractiva comedia 

El 26 Festival Internacional de Cine Francés inauguró en La Habana con la comedia "Como por arte de magia". La muestra presenta 18 largometrajes recientes -con 40 nominaciones y 12 Premios César- que reflejan la diversidad del cine galo. El embajador francés destacó el evento como un espacio único para compartir historias.

Foto: Tomada de Prensa Latina

Los dilemas de un mago viudo y su testarudo suegro para criar a su hija narra la comedia Como por arte de magia (2024), que inauguró el 26 Festival Internacional de Cine Francés en el capitalino cine Yara.

Durante la presentación, la víspera, el director del largometraje, Christophe Barratier, reconoció que fue la pasión lo que lo motivó a ser parte del equipo organizador del evento a lo largo de los años. La pasión que siento por el público de Cuba se convirtió en amor y es un amor duradero, expresó.

En su edición 26, el festival propone 18 largometrajes, tres películas de animación y tres filmes en homenaje al actor Jean Gabin; los 12 estrenos seleccionados acumularon 40 nominaciones y 12 Premios César.

Foto: Tomada de Prensa Latina

El director de la Cinemateca de Cuba, Luciano Castillo, resaltó el interés de los cubanos por el cine de la nación europea.

Cada año el público espera con creciente ansiedad y expectación este contacto con una cinematografía muy admirada ante todo por su diversidad, apuntó Castillo.

Es una oportunidad única de acceder a una selección representativa de la producción más reciente de la patria de los hermanos Lumiére, añadió.

Foto: Tomada de Prensa Latina

Emilia Pérez (2024); Corazones rotos (2024); Los amos del tiempo(1982); Un trabajo en serio (2023); Un mono en invierno (1962) y Chien Pourri, la vida en París (2020) son algunas de las propuestas del programa.

El embajador de Francia calificó al evento con un cuarto de siglo como una cita única, donde su país se esfuerza por contar el mundo.

Foto: Tomada de Prensa Latina

Gracias por recordarnos que el cine solamente tiene sentido cuando es compartido, se sinceró el diplomático.

El 26 Festival Internacional de Cine Francés es el punto de partida de una temporada cultural importante para la sede diplomática en La Habana.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959