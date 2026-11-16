El empeño de la derecha internacional, del Gobierno de los Estados Unidos, de sus agencias de inteligencia por destruir la imagen del socialismo, de los países que no se doblegan y de sus líderes históricos no es mero capricho.

Ello responde a una lógica estratégica: si se logra que un pueblo desconfíe de su propia obra, de su historia y de sus líderes, el adversario se habrá derrotado a sí mismo, sin necesidad de disparar un solo tiro.

Parece irracional que, 10 años después del fallecimiento del Comandante en Jefe, Fidel Castro, sigan atacando su imagen y su legado, como hizo el embajador de Washington en la ONU durante el reciente debate del proyecto de resolución para condenar el bloqueo contra Cuba.

Pero no hay irracionalidad alguna en esa conducta: hay un diseño; tal modo de actuación no es cosa de lunáticos improvisadores, como podemos comprobar si nos sumergimos en el estudio de las formas de guerra que no dependen de explosiones físicas.

En el libro Cognitive Warfare: An Attack on Truth and Thought (Guerra Cognitiva: un ataque a la verdad y al pensamiento), un equipo de investigadores encabezado por Alonso Bernal, con colaboración académica —entre otras, de la Universidad Johns Hopkins— y auspiciado en el marco de la OTAN, se señala que la guerra cognitiva se presenta como un dominio emergente de los conflictos, distinto de los ámbitos terrestre, marítimo, aéreo, espacial y cibernético, y complementario a ellos.

La idea clave del texto es que la erosión de la confianza, de la cohesión y de la capacidad de juicio haga innecesario el uso de la fuerza.

Su objetivo directo no es destruir fuerzas físicas ni infraestructuras, sino influir en la cognición, en la mente humana, en lo que las personas perciben, creen, sienten y deciden.

Se trata de considerar al ser humano como dominio de operaciones: el individuo y su cerebro se conciben como un teatro de conflicto, semejante a un territorio.

Atacan a la verdad y al pensamiento; la desinformación, la manipulación de relatos y la saturación informativa buscan no solo engañar, sino dañar la capacidad misma de razonar y de discernir.

De esa manera procuran erosionar la confianza en sistemas políticos, ideologías, instituciones, medios y líderes, y hasta en la propia identidad colectiva y en el patriotismo: que los cubanos, por ejemplo, no se sientan orgullosos de su historia ni de sus luchas.

Hoy esta modalidad de guerra se potencia con el avance de las tecnologías digitales y las redes sociales, que permiten alcanzar y segmentar poblaciones a gran escala y en tiempo real.

Y la segmentación no es un detalle técnico: permite enviar a cada grupo el mensaje que más lo conmueve, el que mejor encaja con sus miedos, sus carencias o sus anhelos.

Sus jefes nos acusan de “conspiranoicos”, de ver peligros donde no los hay, de pensar que “todo lo que viene del norte es malo”; pero no se trata de un invento ni de una paranoia: podemos traer -y de hecho traemos- al enemigo en el bolsillo: el teléfono.

Publicaciones en redes como Facebook, que en Cuba goza de preferencia absoluta, pueden no ser tan tontas o inocuas como parecen.

La investigación sobre computational propaganda identifica que las operaciones de influencia prefieren contenido no político en apariencia, porque reduce la resistencia crítica del receptor -que no ve el veneno- y evita la moderación de las plataformas y la detección algorítmica.

El contenido trivial construye audiencia, genera confianza y prepara el terreno para el mensaje que vendrá después.

Hay casos documentados de páginas sobre estilos de vida que deslizan mensajes de división política; en ellas, el contenido “trivial” -la música, la moda…- asegura condiciones para su objetivo real.

Apreciamos que muchos ciudadanos -reitero: muchos- son presa fácil de la manipulación, de la mentira y de la guerra cognitiva, desde quienes dan por cierto cualquier publicación “porque lo vi en Facebook”, hasta los que comparten posts con términos como “dictadura” o “régimen” para referirse al Gobierno de Cuba.

Un detalle: los ideólogos estadounidenses tienen entre sus puntas de lanza contra la democracia cubana que aquí no hay elecciones directas para presidente del país; pero “olvidan” que allá tampoco las hay y que cada país tiene el derecho de escoger su sistema, comenzando por las monarquías, esas que nadie elige.

No notan las verdaderas intenciones de mensajes que, más que contra nuestros dirigentes, son contra Cuba y, como mínimo, “los dejan pasar”, si no caen en la trampa de rendirse ante la mentira y hasta de hacerle el juego. No olvidemos que la mentira, repetida muchas veces… ¡sigue siendo mentira!, y debemos desenmascararla.

Pero ese enemigo que va en el bolsillo no sería enemigo absoluto si lo usáramos, todos, para defender la verdad y para defender la patria; como hicieron nuestros mambises y rebeldes, como nos dijo Fidel en el VII Congreso de la Upec, en 1999: las armas del adversario, en nuestras manos, sirven para ganar esta nueva batalla.

La Demajagua