El Ministerio de Salud Pública de Cuba pidió redoblar la responsabilidad individual y colectiva frente la situación epidemiológica que atraviesa hoy el país caribeño.

La directora nacional de Vigilancia y Lucha Antivectorial de la mencionada cartera, Madelaine Rivera reiteró que el mosquito es doméstico, vive dentro de la vivienda y necesita de agua limpia y de sangre para reproducirse.

De ahí que recomendara mantener tapados todos los depósitos de agua, chapear los patios y solares, y participar desde la comunidad en el saneamiento de las barriadas.

«Mientras menos criaderos tenga el mosquito, menos posibilidades tendremos de enfermarnos», aseguró Rivera en un mensaje divulgado en la red social Facebook.

Ante cualquier síntoma lo primero es acudir al sistema de salud, donde la atención primaria y secundaria están disponibles para identificar y notificar los casos, recomendó Rivera.

Explicó que en todas las provincias se cuenta con insecticidas y abate para ejecutar las acciones, aunque reconoció que estas prácticas sufren limitaciones por la situación económica del país, fundamentalmente por la falta de combustible para las máquinas de fumigación.

La Demajagua