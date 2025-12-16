Exhortan a agilizar recuperación en Cuba tras paso de huracán Melissa

El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, exhortó a dinamizar las labores recuperativas luego del paso del huracán Melissa por el oriente del país, destacan hoy medios de prensa locales.

Durante un encuentro para chequear cómo marcha la recuperación, encabezado por el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, Marrero insistió en la necesidad de priorizar en ese proceso el restablecimiento de las viviendas dañadas.

Asimismo, el jefe de Gobierno exigió mantener «un control exhaustivo» de los materiales entregados para esas labores, de acuerdo con los reportes publicados en Granma y Juventud Rebelde.

En el chequeo participaron varios ministros y comparecieron los gobernadores de Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Las Tunas y Holguín, provincias afectadas por el fenómeno meteorológico, que explicaron las situaciones de sus respectivos territorios.

Además de a la construcción y reparación de viviendas, los esfuerzos en las localidades dañadas por el azote de Melissa están dirigidos a incrementar la producción de alimentos y restablecer los servicios básicos, de acuerdo con las reseñas periodísticas.

Ambos diarios resaltan la intervención del ministro de Salud, José Angel Portal, quién explicó que «de las 710 instituciones afectadas en las cinco provincias, ya se han recuperado 185, 27 de ellas en la última semana».

«En estos momentos se realizan acciones en 29; las principales afectaciones se concentran en lo referido a carpintería, falso techo y filtraciones», aseguró Portal, según refieren las fuentes.

Tambien afirmó que se incrementó «la pesquisa activa a la población en esas provincias, con especial énfasis en los grupos de riesgo» y se «intensifican las acciones antivectoriales», para evitar una crisis epidemiológica en la región.

En la reunión, realizada la tarde de la víspera, «se dio seguimiento a la situación que se manifiesta» en zonas de Villa Clara afectadas por intensas lluvias el último fin de semana.

La gobernadora de esa provincia del centro de Cuba, Milaxy Yanet Sánchez, informó que en «muy pocas horas se acumularon más de 253 milímetros de lluvia, lo que ocasionó severas inundaciones en comunidades de los municipios de Sagua la Grande y Cifuentes».

Explicó que fueron evacuadas «753 personas, la gran mayoría en casa de familiares, vecinos o amigos», y reportó daños a la infraestructura vial, entre otros.

