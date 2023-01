La Habana, 17 ene (ACN) La interesante “metamorfosis” competitiva signada por el jardinero central Roberto Acevedo, lo ha enviado del banco a la regularidad en la alineación del equipo Portuarios que vence 2-0 al favorito Agricultores en la gran final de la I Liga Élite Cubana de Béisbol.

Acevedo es, sin duda, uno de los jugadores claves de la tropa del mentor mayabequense Michael González, no solo por sus buenas prestaciones madero en ristre, sino también por su excelente cerrojo defensivo en el bosque del centro.

Primero, quiero darle las gracias a Michael por la confianza que depositó en mí. Yo no abrí jugando como regular cuando empezó el campeonato; pero nunca dejé de entregarme al terreno en la práctica pues sabía que algún día llegaría mi momento y ahora lo estoy demostrando, comentó el capitalino de 28 años en exclusiva con la Agencia Cubana de Noticias.

Realmente, he ido de menos a más a lo largo del torneo por mi entrega diaria en los entrenamientos y por mi forma de jugar, pues siempre le doy el 100 por ciento de esfuerzo incluso cuando no sale bien el trabajo, aseveró.

Sobre su polivalencia de jugar tanto como jardinero que defendiendo una posición del cuadro, explicó que le da gracias a la vida por concederle las herramientas que posee de tener contacto con la bola, desempeñsarse bien con su guante, saber tocar la pelota y tener buena velocidad en el corrido de las bases.

Esa versatilidad me ha ayudado mucho en mi carrera y puedo jugar en varias posiciones; pero ya estoy pensando en mantenerme en una base estable para la próxima campaña con Industriales, acorde a los resultados que ya estoy teniendo, comentó Acevedo a la ACN.

En estos momentos, no soy el mismo pelotero pues ya tengo casi una base, por lo que en este año voy a intentar enfocarme en una sola posición. Pero en este play off final contra Agricultores, estaré allí donde el equipo me necesite, explicó.

Acevedo fue categórico al exponer que aún con esa ventaja de 2-0 que tiene su conjunto, este play off final aún no se ha acabado.

Agricultores es un buen equipo, por lo que se hace necesario y partido tras partido, inning por inning para buscar la victoria.