Bayamo y su historia en un homenaje a los héroes

El sempiterno patriotismo de los residentes en esta ciudad del oriente de Cuba los convocó a rendir homenaje a los 32 caídos en Venezuela enfrentando a tropas agresoras de Estados Unidos.

Así lo hicieron constar representantes de tres generaciones de bayameses, el teniente coronel de la reserva Rafael Corrales Urquiza, el Doctor en Ciencias Médicas Joaquín Rodríguez Sánchez y la estudiante de onceno grado Daniela Galán Cadrelo.

Ellos concurrieron temprano en la mañana de este viernes a la Plaza de la Patria, donde se realizó un masivo acto de reafirmación revolucionaria y postrer tributo a los caídos en combate.

Seis de esos mártires son granmenses: teniente Giorki Verdecia García, primer teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo, primer teniente Yasmani Domínguez Cardero, capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo, soldado (r) Alexander Noda Gutiérrez, primer capitán Erdwin Rosabal Ávalos y teniente coronel Rubiel Díaz Cabrera.

“¡Qué grandeza la de estos hombres! ¡Ellos han enaltecido el nombre de Cuba!”, dijo Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité Provincial del Partido, ante los citadinos presentes en la explanada, en representación de todo el territorio.

A sus seres queridos les decimos que el pueblo cubano hace suyo su dolor, añadió la dirigente política, quien luego transmitió personalmente sus condolencias a cada uno de ellos asistentes.

Transidos de dolor, pero estoicos, los familiares de esos seis mártires estuvieron presentes en la combativa concentración, primero, y luego junto a los restos mortales de sus seres queridos, en el salón de protocolo de la Plaza de la Patria.

Frente a ellos desfilaron en silencio cientos de personas de diferentes edades para rendirle tributo.

