Villanueva: Un encuentro para la reflexión, el disfrute escénico y la celebración

Un encuentro para la reflexión, el disfrute escénico y la celebración depara la Jornada Villanueva, del teatro cubano, que en Granma se desarrollará del 19 al 28 de enero, dedicada al 80 natalicio de los dramaturgos José Milián y Fredy Artiles, los 170 del teatro Manzanillo, 70 de Norberto Reyes y 35 de Andante,

Bajo el lema “El teatro cubano a 157 años de los sucesos del Villanueva” se destina a visibilizar procesos creativos, la jornada, en la que participan todas las agrupaciones teatrales de Granma.

Prevé 3 estrenos a cargo de Andante, Ategua y la compañía Tiempos y una programación variada que incluye presentaciones comunitarias y la entrega del premio a la Excelencia interpretativa Miguel Benavides, prevista para la sala José José Joaquín Palma.

La Jornada Villanueva 2026 reafirma al teatro como un espacio vivo de pensamiento y encuentro para los públicos, una oportunidad de acercarse a la memoria y la creación actual; para la cultura nacional y constituye un recordatorio de que el teatro sigue siendo esencial para comprendernos y proyectarnos hacia el futuro.

La Demajagua