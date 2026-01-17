Deporte cubano con dos citas en 2026: Santo Domingo y Dakar

El deporte cubano tendrá dos importantes compromisos multidisciplinarios en 2026, los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, y los IV Olímpicos de la Juventud de Dakar, Senegal.

A la ya anunciada cita dominicana, del 24 de julio al 8 de agosto, se une la senegalesa, del 31 de octubre al 13 de noviembre, ambas con la mira puesta en la continuidad del ciclo olímpico que se completa con las de Panamericanos de Lima 2027 y los Olímpicos de Los Ángeles 2028.}

Como se ha dicho, para la lid centrocaribeña Cuba ya tiene seguro 226 boletos, repartidos en 118 mujeres y 108 hombres, según las últimas declaraciones de José Antonio Miranda Carrera, director general de alto rendimiento del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder).

Miranda explicó que al cierre de 2025 son 16 los deportes seguros con destaque por la cantidad de clasificados para el hockey sobre césped (32), voleibol (24), tiro (20), esgrima (18), luchas (17), softbol (16), canotaje (12) y levantamiento de pesas (12).

La relación ofrecida por el directivo se completa con el clavados (8), tiro con arco (8), gimnasia rítmica (7), ciclismo (4), gimnasia trampolín (4), gimnasia artística (6), ciclismo (4) y vela (2).

Sobre el propósito de la delegación cubana en Santo Domingo 2026 señaló que es ubicarse entre los tres primeros puestos por países, con sus principales rivales en México y Colombia, sin descuidarse de República Dominicana, por su condición de sede.

Recordó que los deportistas de la mayor de las Antillas buscarán desde ahora más cupos y que la comitiva finalmente debe estar cerca de 499 atletas (267 hombres y 232 mujeres) de 36 deportes, al igual que la que participó en la anterior edición de San Salvador 2023.

Cuba domina el medallero histórico, con mil 752 de oro, 889 de plata y 679 de bronce, seguida por México (1367-1333-1178) y Venezuela (564-782-918), mientras que en San Salvador 2023 el líder fue México (108-74-68), delante de Colombia (56-60-48) y Cuba (51-37-42).

Importante destacar que en Dakar competirán los mejores talentos juveniles del mundo y que le tocaría ser la quinta versión, pero que la cuarta fue pospuesta y finalmente suspendida por la COVID-19, pandemia que alteró el calendario deportivo mundial, incluido los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, efectuados en 2021.

Datos generales del certamen senegalés indican que Cuba aparece en el lugar 10 del medallero histórico, con 19 de oro, cuatro de plata y siete de bronce, con China (86-38-28) al frente, escoltada por Rusia (74-51-34) y un equipo mixto bajo la bandera del Comité Olímpico Internacional (61-59-64), en ese orden.

Del cuarto al noveno puestos están Japón (45-38-32), Hungría (36-24-26), Italia (34-37-37), Ucrania (26-31-35), Estados Unidos (26-24-29), Francia (24-35-30) y Australia (20-31-30), respectivamente.

Otros datos ofrecidos por los organizadores son que se espera la participación de dos mil 700 atletas nacidos del 2008 al 2012, es decir, de 14 a 18 años, quienes competirán en 25 deportes oficiales, combinando disciplinas tradicionales con formatos urbanos y de playa, apunta el grupo de WhatsApp de Cuba Camino a Los Ángeles.

La relación de los oficiales son Atletismo, Bádminton, Baloncesto 3×3, Béisbol 5, Boxeo, Breaking, Ciclismo, Equitación, Esgrima, Fútbol sala, Gimnasia artística, Handball playa, Judo, Lucha de playa, Remo coastal, Rugby 7s, Skateboarding, Taekwondo, Tenis de mesa, Tiro con arco, Triatlón, Vela, Voleibol de playa y Wushu.

Los 10 deportes de exhibición, como parte de la apuesta por la evolución del deporte juvenil son Canotaje, Escalada deportiva, Golf, Hockey, Karate, Levantamiento de pesas, Pentatlón moderno, Surf, Tenis y Tiro deportivo.

En la anterior edición de Buenos Aires 2018, Cuba terminó en el puesto 16 con cuatro preseas de oro y dos de bronce en la tabla de posiciones por países, comandada por Rusia (29-18-12), escoltada por China (18-9-9) y Japón (15-12-12), en ese orden.

Sin duda, una buena oportunidad ahora para que el movimiento deportivo cubano demuestre y comprueba su reserva en este segundo año del presente ciclo olímpico.

Cubadebate