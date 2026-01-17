Aspiran sitios cubanos a ser declarados geoparques nacionales

Un grupo de sitios cubanos de sumo interés para el patrimonio geológico aspira a ser declarado Geoparque Nacional, confirmó su Comité Nacional, una de las instituciones del Ministerio de Energía y Minas.

En fase de investigación por la Empresa Minera Camagüey se encuentra el de Sierra de Cubitas, que debe concluirla en septiembre próximo, anunció a la Agencia Cubana de Noticias el Doctor en Ciencia Enrique Castellanos Abella, director de Geología del organismo y vicepresidente de su colectivo.

Añadió que en ese sentido, el Grupo de Inversiones Gamma S.A. del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, emprende el proyecto sobre el Estudio Geológico, Geomorfológico e Hidrogeológico del Sur Matanzas.

Mencionó también al Grupo Agroforestal, del Ministerio de la Agricultura, que este año debe comenzar una investigación parecida en el municipio de Gibara, en la provincia de Holguín.

Castellanos Abella enfatizó en la reciente aprobación por el Consejo de Ministros del de Guamuhaya, ubicado en las provincias de Cienfuegos, Villa Clara y Sancti Spíritus, considerada la zona de mayor complejidad geológica de la nación.

Posee una extensión de 2 143 kilómetros cuadrados y 50 geositios, entre ellos, siete de valor internacional, nueve nacional, 22 regional y 12 local, según cifras del complejo de turismo Topes de Collantes.

Los otros dos son el de Viñales y el de la Gran Piedra, cuya administración está a cargo del Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad (Bioeco), y sus georutas, de la empresa Geominera Oriente, que abarcan desde Cabo Cruz hasta Baracoa, en las provincias de Granma y Guantánamo,

Los geositios son lugares de interés geológico o áreas que forman parte del patrimonio correspondiente de una región natural y muestran de manera continua en el espacio, una o varias características consideradas de importancia en su historia.

A su vez, los geoparques o parques geológicos, presentan un patrimonio notable y llevan a cabo un proyecto de desarrollo basado en su promoción turística, con objetivos muy definidos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959