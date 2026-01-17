Menos del 4% de los cruceristas que llegan a República Dominicana desembarca en tierra

Las cifras oficiales de turismo en República Dominicana han registrado un crecimiento sostenido en la llegada de cruceros, presentado como un logro destacado del sector. Sin embargo, datos de la Dirección General de Migración (DGM) revelan que solo una mínima parte de estos pasajeros desembarca efectivamente en el país, contrastando con las cifras globales que el Ministerio de Turismo reporta como “visitantes”.

De acuerdo con las estadísticas migratorias, entre enero y septiembre de 2025 solo 67 215 cruceristas bajaron a tierra, frente a los 2 017 211 arribos reportados por Turismo en el mismo período. Esto significa que apenas el 3.3% de quienes llegaron a puertos dominicanos ingresó realmente al territorio nacional.

Los registros históricos muestran una tendencia similar: en 2024, solo 82 902 personas desembarcaron de un total de 2 653 617 cruceristas (3.1%), mientras que en 2023 la proporción fue de 92 889 sobre 2 247 847 (4.1%).

El Ministerio de Turismo incluye a todos los pasajeros de cruceros como “visitantes” en sus reportes oficiales, sin distinguir entre quienes permanecen a bordo y quienes desembarcan.

Esta metodología ha contribuido a inflar las cifras generales de llegadas de turistas, apoyando la meta oficial de superar los 10 millones de visitantes anuales, aunque el impacto económico real de los cruceristas que no bajan a tierra sea limitado.

El turismo de cruceros experimentó un crecimiento notable en la última década, superando por primera vez los 500 000 pasajeros en 2015 y alcanzando el millón en 2017. No obstante, la disponibilidad de datos migratorios precisos permite ahora dimensionar la brecha entre las llegadas reportadas y el ingreso real al país, mostrando que menos del 4% de los cruceristas hace consumo en negocios locales.

