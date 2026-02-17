Cubano Fernández ganó en Copa Bridgetown Sub-23 de Triatlón Mundial

El cubano Marcos Alejandro Fernández conquistó la medalla de oro en la categoría Sprint Sub-23 años de la Copa Regional de Desarrollo de Triatlón Mundial Bridgetown 2026, celebrada en Barbados.

Fernández marcó este domingo 58 minutos y 28 segundos tras consumir los 750 metros de natación en 9.56 minutos; los 20 kilómetros (km) en bicicleta en 31.12 y los cinco km de carrera pedestre en 16.38 minutos, según la página de Facebook Camino a Los Ángeles 2028.

Detrás del antillano entró el guatemalteco Jorge Raúl Cabnai con registro de 59.21 minutos (9.34, 31.35 y 17.22), y en tercer lugar el anfitrión Luke McIntyre, quien cronometró 59.36 (9.59, 30.52 y 17.37).

En la competencia, en la que tomaron parte 17 triatletas de la región, el joven isleño fue el único en bajar de los 59 minutos, gracias a una armónica labor en las tres fracciones hasta el trecho final, lo que le permitió el triunfo.

La victoria de Marcos Alejandro significa un buen inicio para el triatlón cubano en la temporada 2026 y en especial a él le sirvió para medir sus condiciones físicas teniendo en cuenta la suspensión de la tradicional Copa de Triatlón de La Habana, del 21 de febrero, debido a la difícil situación que atraviesa la mayor de las Antillas.

