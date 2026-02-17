Delegación solidaria cultural y social italiana inicia visita a Cuba

Una delegación de integrantes de la Asociación Recreativa y Cultural Italiana (ARCI), y de Promoción Social y Cooperación Social (ACRS) inicia hoy una visita a Cuba, en apoyo solidario ante las nuevas presiones de Estados Unidos.

Un comunicado conjunto de esas agrupaciones, encabezadas por Walter Massa, presidente de la ARCI, considerada como la mayor organización de promoción social de este país, y Gianluca Mengozzi, líder de la ACRS, indica que del 17 al 22 de febrero ambas entidades desarrollarán un amplio programa de actividades en la isla.

Se trata de “una misión que combina relaciones culturales, cooperación internacional y solidaridad política, en un momento particularmente difícil para el país”, subraya la nota, la cual señala que “Cuba atraviesa una grave crisis económica y energética”, agravada por los persistentes efectos del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

Esa criminal política norteamericana contra la nación antillana “se ha intensificado en los últimos años”, apunta el texto, que refiere su agravamiento tras la firma el pasado 29 de enero, por el presidente norteamericano Donald Trump, de una orden ejecutiva que establece sanciones arancelarias para el país que venda petróleo a Cuba.

“En este contexto, la cooperación internacional, el intercambio cultural y la solidaridad entre los pueblos adquieren un valor político y humano aún más urgente”, resalta, ante “la desproporcionada intimidación del gobierno estadounidense y al silencio grave y culpable de la comunidad internacional, con pocas excepciones”.

La ARCI y ARCS dan continuidad, con esta visita, al compromiso que mantienen desde hace más de treinta años con el desarrollo de programas solidarios con Cuba, “basados en la idea de que la cultura es una herramienta esencial para la emancipación, la participación y el desarrollo”.

Como parte de su estancia en la mayor de las Antillas, los delegados sostendrán el 18 de febrero reuniones con algunas de las principales organizaciones culturales cubanas, entre ellas la Asociación Hermanos Saíz y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.

También se prevé ese día visitas a Casas de Cultura, así como un contacto con la embajadora de Italia en Cuba, Simona De Martino, en el que se abordarán las perspectivas para una ampliación de la cooperación.

El 19 de febrero se realizará en la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) la presentación del libro ganador del Premio Literario Ítalo Calvino 2025, “un encuentro cultural y político que cobra hoy aún mayor relevancia”.

Para el 20 de febrero se prevé un intercambio en la Casa de las Américas, con directivos y miembros de organizaciones culturales, para debatir sobre los principales problemas internacionales que enfrenta este momento histórico, con especial atención a las consecuencias del bloqueo económico a Cuba, la cooperación y la solidaridad.

Se tratará durante esos encuentros acerca del desarrollo de diversas iniciativas, entre ellas la denominada Energía para la Vida, que desarrolla la ARCI, junto a otras organizaciones solidarias, políticas, sociales y sindicales italianas, para recaudar fondos destinados a financiar proyectos en apoyo al pueblo cubano, agrega la fuente.

