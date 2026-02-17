Llaman en Italia a elevar solidaridad con Cuba ante agresión de EEUU

La Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (Anaic) condena la medida de Estados Unidos contra el suministro petrolero al país caribeño y llama a ampliar la solidaridad con ese pueblo y su Revolución ante tal agresión, indica hoy una nota.

En un comunicado, esa asociación expresa el compromiso de, ante la actual situación, relanzar con fuerza la campaña de recaudación de fondos “Energía para la Vida”, iniciada desde fines del pasado año, la cual recientemente superó los 130 mil euros, que se destinarán a diversos proyectos sociales en el oriente cubano.

Marco Papacci, presidente de la Anaic, destacó en recientes declaraciones a Prensa Latina que en la campaña de Energía para la Vida participan, junto a su organización, la Asociación Italiana de Promoción Social (ARCI), la Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) y la Asociación Nacional de Partisanos de Italia (ANPI).

La dirección de la Anaic, en nombre de miles de miembros de esa organización agrupados en cientos de círculos distribuidos en todas las regiones italianas, manifestó en el documento su respaldo al proyecto de la “Flotilla Nuestra América”, que llevará ayuda a la isla, así como su propósito de identificar otras formas de apoyo a esa nación.

La asociación denuncia la “extraordinaria agresión llevada a cabo por el gobierno de Donald Trump y su acólito Marco Rubio” para impedir la entrada de petróleo, que Washington trata de justificar con el falso y absurdo argumento de que ese pequeño país representa una amenaza inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos.

“Cuba no es una amenaza para ningún país del mundo y, por el contrario, representa lo más humano que una sociedad puede construir para el disfrute de los derechos fundamentales”, una nación que “se ha esforzado por ofrecer en todos los rincones del planeta” su “cooperación y solidaridad en materia de salud y educación”, afirma.

La Anaic alerta sobre “la gravísima situación que está viviendo Cuba” como consecuencia de la nueva acción genocida del gobierno estadounidense, dirigida a recrudecer un genocida bloqueo económico, comercial y financiero, violatorio de los derechos humanos de ese pueblo.

Reafirma además el objetivo de movilizar todas sus fuerzas “para multiplicar las acciones de solidaridad material y política”, con un “llamamiento a toda la sociedad italiana, personas y organizaciones, para que contribuyan a este esfuerzo”, a la vez que recuerda la ayuda médica brindada por Cuba a Italia durante la pandemia de Covid-19.

