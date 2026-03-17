Prestos campesinos a crecerse antes las dificultades y producir más alimentos

Crecerse antes las dificultades para producir más alimentos es la disposición puesta de manifiesto por el movimiento cooperativo y campesinos granmenses, tras iniciada en marzo la campaña de siembra de primavera.

Layanis Manso Martí, presidente provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dijo que el sector tiene una responsabilidad alta con garantizar la producción agrícola, pese al impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Manso Martí destacó que más del 72 por ciento del programa de plantación en los cultivos varios le corresponden al ramo y se trabaja buscando alternativas para incrementar los volúmenes productivos.

¨Vamos a crecer en más de cuatro mil hectáreas, en comparación con la campaña de frío, fortaleciendo el uso de la tracción animal, la aplicación de biofertilizantes, la inteligencia y amor de los hombres y mujeres del campo¨.

Significó que en medio de las limitaciones, carencias y afectaciones climatológicas se está logrando un aumento en las cosechas como en el tomate y seguiremos avanzando con el propósito de impactar en bajar los precios.

Para ganar la batalla contra la inflación hay que desaparecer la cadena de intermediarios ilegales que tanto dañan el bolsillo de la población y el imprescindible respeto al contrato entre el campesino, la cooperativa y los actores económicos para evitar los desvió de la producción de leche, viandas, hortalizas, granos y frutas del destino y precios pactados.

Asimismo, atender mejor a los campesinos, visitarlos, estimularlos y pagarle con inmediatez porque como ser humano necesita del crecimiento económico y social, junto a sus familias y vecinos.

La Demajagua