Prestos campesinos a crecerse antes las dificultades y producir más alimentos

Crecerse antes las dificultades para producir más alimentos es la disposición puesta de manifiesto por el movimiento cooperativo y campesinos granmenses, tras iniciada en marzo la campaña de siembra de primavera.

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Layanis Manso Martí, presidente provincial de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, dijo que el sector tiene una responsabilidad alta con garantizar la producción agrícola, pese al impacto negativo del bloqueo económico, comercial y financiero del  Gobierno de los Estados Unidos contra Cuba.

Manso Martí destacó que  más del 72 por ciento del programa de plantación  en los cultivos varios le corresponden al ramo y se trabaja  buscando alternativas para incrementar los volúmenes productivos.

¨Vamos a  crecer en más de cuatro mil hectáreas, en comparación con la campaña de frío, fortaleciendo el uso de la tracción animal, la aplicación de biofertilizantes,   la inteligencia y amor de los hombres y mujeres del campo¨.

Significó que en medio de  las limitaciones, carencias y afectaciones climatológicas se está logrando  un  aumento en las cosechas como en el tomate y seguiremos  avanzando con el propósito de  impactar en  bajar los precios.

Para ganar la batalla  contra la inflación  hay que desaparecer  la cadena de intermediarios ilegales que  tanto dañan el bolsillo de la población  y el imprescindible respeto al contrato entre  el campesino, la cooperativa y  los actores económicos para evitar los desvió de la producción de leche, viandas, hortalizas,  granos  y frutas del  destino y precios pactados.

Asimismo, atender  mejor a los campesinos, visitarlos,  estimularlos y pagarle con inmediatez porque como ser humano necesita  del crecimiento económico y  social, junto a sus familias y vecinos.

La Demajagua

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