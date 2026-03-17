La encrucijada de Ormuz paraliza el comercio mundial

La guerra en el Medio Oriente y en particular la paralización del tráfico en el estrecho de Ormuz influye de manera notable en el comercio a nivel global, tal y como lo aprecian hoy los economistas.

El estrecho de Ormuz, por donde transita normalmente el 20 por ciento del petróleo mundial, cumple su tercera semana de cierre efectivo en medio de una escalada bélica que ya cuesta más de mil 300 vidas y amenaza con desencadenar una recesión global.

Este lunes, la comunidad internacional despertó con un panorama desolador: ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos, infraestructura energética en llamas y una economía mundial que comienza a mostrar grietas profundas.

El conflicto, que se intensificó el 28 de febrero con ataques conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Teherán y otras ciudades iraníes entró en una fase de peligrosa expansión territorial.

Durante el fin de semana, la aviación estadounidense bombardeó objetivos militares en la isla iraní de Kharg, el principal centro de exportación de crudo del país persa, mientras que Irán respondió con una lluvia de misiles Sejjil (alcance de dos mil kilómetros) contra posiciones israelíes y estadounidenses en la región.

El repunte en el precio del petróleo y el gas que estamos viendo es causado por el cierre del estrecho, advirtió el secretario de Energía del Reino Unido, Ed Miliband, en declaraciones a la prensa británica.

Las consecuencias no se han hecho esperar: el crudo Brent superó este lunes los 103 dólares por barril, mientras el West Texas Intermediate cotiza en torno a los 101, en un contexto de producción paralizada en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

El primer ministro británico, Keir Starmer, conversó con el presidente estadounidense, Donald Trump, para abordar la crisis. Durante la llamada, Starmer enfatizó la urgencia de reabrir la vía fluvial para ayudar a restablecer las rutas de navegación normales.

Ello ocurre para reducir los costos mundiales cada vez más elevados, según comunicado de Downing Street. No obstante, el líder europeo reconoció que no es una tarea simple.

Las consecuencias económicas trascienden el petróleo. Los buques de carga permanecen varados en el golfo o realizan desvíos por el extremo sur de África, alargando los tiempos de entrega y encareciendo los fletes.

Los aviones que transportan mercancías desde el Medio Oriente están en tierra. Los fertilizantes, los productos farmacéuticos de India y los semiconductores asiáticos comienzan a escasear.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió este lunes que hay un nivel significativo de riesgo a la baja para la economía global en este momento.

Mientras las potencias se enredan en consultas y la maquinaria bélica sigue su curso, una certeza se impone: mientras Ormuz permanezca cerrado, el mundo entero paga el precio.

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