Petróleo sube de precio mientras sigue guerra en Medio Oriente

Los precios del petróleo subieron con fuerza en las operaciones asiáticas de hoy mientras la guerra en Medio Oriente muestra pocos signos de desescalada tras los ataques de Estados Unidos contra un importante centro de exportación de Irán.f

Los futuros del petróleo Brent, que establece el precio para la mayoría del hidrocarburo que se comercia en el mundo, saltaron hasta un tres por ciento a 106,50 dólares por barril, antes de recortar ganancias para cotizar con alza del 1,6 por ciento a 104,77 dólares por barril, informó la plataforma de mercados financieros Investing.com.

Entre tanto, Estados Unidos atacó durante el fin de semana la isla de Kharg, un centro que concentra el 90 por ciento de las exportaciones de petróleo de Irán.

Por su parte, Teherán mantuvo efectivamente bloqueado el Estrecho de Ormuz, un canal de navegación que suministra al menos el 20 por ciento del petróleo mundial.

Los precios del crudo han subido con fuerza en marzo desde el inicio de la guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las interrupciones prolongadas del suministro derivadas del conflicto son un punto clave de apoyo para el alza.

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