Pilar Boyero: En nombre de la libertad, a veces se cometen tropelías fascistas

Buena Fe es uno de los grupos más importantes de la cultura cubana.

La reconocida artista española Pilar Boyero, premio internacional Cubadisco-2022 y una de las voces más importantes de la copla y la canción ibéricas, después de visitarnos recientemente y de regalarnos su arte como artista invitada a las Romerías de Mayo y a Cubadisco-2023, ha hecho una pausa en su agenda de estos días para apoyar con mucha más fuerza su activismo en favor de la Isla.

Específicamente, se encuentra enfrascada en frenar los mensajes de odio contra la gira de Buena Fe y la lamentable cancelación de varias presentaciones de estos en España. Pilar Boyero está inmersa ahora en una gran campaña que incluye a medios de comunicación, organizaciones y grupos de solidaridad y políticos de Cáceres, para que el grupo cubano pueda presentarse sin ninguna dificultad en esa hermosa ciudad extremeña, con tanta historia común con Cuba.

Sobre esos actos de odio contra Buena Fe, la cantante nos comenta, en declaraciones exclusivas que, «en nombre de la libertad, a veces se cometen tropelías completamente dictatoriales y fascistas. En el momento en que alguien intenta recriminar un concierto de Buena Fe, de Haila o de cualquier artista cubano que haya decidido quedarse en la Isla y no irse, a pesar de las dificultades que proporciona en gran medida el bloqueo yanqui, yo me escandalizo. Y lo hago porque no se puede jugar con el pan de la gente, ni con su talento, y es algo tan sencillo como el hecho de que, al que no le guste Buena Fe o Haila u otro artista cubano, pues que no compre sus discos ni vaya a sus conciertos. Pero no pongan piedras en sus caminos, porque ellos están haciendo arte, son artistas».

–Pilar, has mencionado a Haila, con la cual también te unen lazos fraternos y profesionales, así como con Israel…

–Ellos están viviendo con una dignidad y una lealtad que conozco de primera mano, son las personas más generosas del mundo, más honestas, sencillas, amables y, sobre todo, más talentosas que conozco. Personalmente, no conozco una pluma como la de Israel, y Buena Fe es uno de los grupos más importantes de la cultura cubana.

–¿Cómo calificas esta campaña perversa contra ellos?

–Lo que hacen unos pocos disfrazados de libertad es realmente fascismo. Buena Fe ha decidido vivir en Cuba como también otros han optado por emigrar, y todos tienen derecho a hacer sus vidas, proyectos, pero, por favor, sean coherentes y realistas. La bandera de la libertad de expresión no puede servir para el acoso y el odio contra ellos, solamente por vivir en la Isla. Me constan el humanismo y el sentido crítico de Buena Fe porque soy, desde España, una de las personas que mejor conocen la cultura cubana y a sus artistas, y he grabado con Haila, con la Sinfónica Nacional, y a Israel pude invitarlo a grabar en un disco precioso de homenaje a otro gran amigo de Cuba fallecido hace varios años: nuestro querido Carlos Cano. Te reitero que no conozco una dignidad y una generosidad tan grandes como las de estos artistas.

–Has hecho una parada en tus presentaciones por estos días en España, ¿por qué?

–Precisamente Buena Fe viene a mi ciudad, Cáceres, y yo quiero que se lleven un gratísimo recuerdo de lo que aquí va a suceder. Aquí estamos todos esperándolos, porque somos también cubanos. Aquí se recuerda a Cuba con el cariño y el amor que se merecen, y porque conocemos del trabajo de esa banda que ha sabido hacer, desde allá, lo que pocos han podido lograr: llevarles su arte a todos, a los universitarios, a los más jóvenes, a los martianos, a los creyentes, a todos. Estamos contactando a grupos de solidaridad, a políticos, medios de prensa y a toda nuestra sociedad a asistir y a apoyar a Buena Fe en nuestra ciudad, y que les escuchen y sepan de qué lado está el amor. España es Cuba y no podemos olvidarlo.