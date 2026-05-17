Desde el arte llaman en Bayamo a respetar y tolerar la diversidad sexual

Un presentación artística que puso el acento en la necesidad de respetar y tolerar la diversidad sexual, dio inicio a la jornada local de la lucha internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en la céntrica Plaza de la Revolución de Bayamo, este sábado. La actividad estuvo protagonizada por aficionados al arte de la comunidad […]

Un presentación artística que puso el acento en la necesidad de respetar y tolerar la diversidad sexual, dio inicio a la jornada local de la lucha internacional contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en la céntrica Plaza de la Revolución de Bayamo, este sábado.

La actividad estuvo protagonizada por aficionados al arte de la comunidad LGBTIQ+, aplaudidos y vitoreados por un público variado que, si bien no define por completo una realidad, sí representa una expresión de inclusión y respeto.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso La Demajagua, las iniciativas de este tipo se desplegarán a lo largo del territorio granmense y concluirán de modo oficial el próximo día 23 con una gala artística en el Cine Céspedes.

No obstante, las autoridades organizadoras adelantaron que se mantendrán los espacios de concientización sobre el tema más allá del cierre oficial de la jornada.

La fecha elegida para conmemorar esta jornada a nivel mundial responde a la eliminación de la homosexualidad como enfermedad mental por la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1990, lo que definió un antes y después en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTIQ+.

La Demajagua