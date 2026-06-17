Homenaje a trabajadores forestales, desde inicio de semana

Desde este inicio de semana se desarrolla una jornada de homenaje por el 21 de junio, Día del trabajador forestal, dedicado al XXII Congreso de la CTC que efectuará sus sesiones finales los días 26 y 27 de este mes.

Autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros informaron, a la prensa, que durante la etapa se intensificarán las tareas del programa de reforestación en el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Un especial esfuerzo tendrá el rescate de los bosques martianos y los movimientos productivos, este último destinado al desarrollo agrícola diversificado, con el propósito de favorecer las necesidades de la población.

Igualmente, se busca fortalecer la labor política e ideológica en dicho sector, decisivo en los avances en la implementación de la política ambiental, en medio de un contexto adverso, prioridad del Estado cubano.

Cada 21 de junio se celebra el Día del Trabajador Forestal con el objetivo de homenajear a hombres y mujeres responsables de preservar el patrimonio natural de la nación cubana.

Los festejos por el 21 de junio coinciden con el primer día del verano y el mes más lluvioso en el país, cuando ya las posturas están en condiciones para ser llevadas a los campos y su siembra en esas condiciones germinan de la mejor manera posible.

Granma cuenta, según las autoridades del sector, con un patrimonio de 274 mil 239 hectáreas, una superficie cubierta de 212 mil 186 hectáreas, de ellas 41 mil 981 son de plantaciones y 170 mil 205 de bosques naturales; existen en tránsito otras miles de hectáreas.

Destaca en el periodo, fundamentalmente, la incorporación de nuevas áreas por regeneración natural y plantaciones certificadas tras cumplir tres años de supervivencia.

Además, impacta el trabajo en la Cuenca del Cauto, de interés nacional, creciendo su área cubierta por las actividades silvícolas y en el mejoramiento y protección de la serranía del Plan Turquino..

Asimismo, se intensificarán los esfuerzos en el manejo del mangle en la costa del Golfo de Guacanayabo, dando cobertura con el fomento de esta especie.

En 1970, por acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se instituyó el 21 de marzo como Día forestal a nivel mundial, y en Cuba comenzó su celebración desde 1977, cada 21 de junio, en correspondencia con las condiciones climáticas y que coincide con el momento óptimo para la plantación de posturas maderables y frutales.

La Demajagua