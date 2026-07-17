Boxeadores cubanos entrenan en China para Juegos Centroamericanos 2026

Las escuadras femenina y masculina que representarán a Cuba en el torneo boxístico de los venideros Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 entrenan en el centro olímpico de Beijing, la capital de China.

Los púgiles cubanos permanecerán hasta el próximo día 25 en el gigante asiático centrados en completar la puesta en forma para el principal compromiso del año, dijo a la publicación deportiva digital Jit el entrenador jefe de la armada varonil, Eulices Pouyot.

“Estamos realizando entrenamientos y sparrings con la selección nacional, lo cual enriquece la evaluación del trabajo y la toma de decisiones para hacer las correcciones necesarias”, dijo el estratega de la isla de cara al certamen regional del pugilismo, pactado del 1 al 7 de agosto.

Liderada por el bicampeón olímpico y quíntuple titular mundial Julio César La Cruz (90 kg), la formación masculina asumirá el reto de borrar el mal sabor que dejó la pálida cosecha acuñada en San Salvador 2023, de solo dos coronas, una suya y la otra de Fernando Arzola (+90 kg), otro peleador también presente ahora.

La Cruz asevera tener un compromiso doble, por la aspiración de convertirme en el primer boxeador cuatro veces campeón en esos eventos, y por lo que representa para el.equipo y la delegación, en su condición de abanderado.

Las damas, que debutaron hace tres años en las lides centrocaribeñas con una medalla de plata y dos de bronce, sueñan con estrenar el acceso a las fajas, a las órdenes del laureado técnico Julián González Cedeño.

Carysney García (54 kg) y Magda Massó (57 kg), subtitulares en el clasificatorio disputado en marzo en Guadalajara, generan las mayores expectativas entre las peleadoras de la Mayor de las Antillas.

Cuba llega a esta nueva edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, a disputarse del 24 de julio al 8 de agosto en la República Dominicana, como vanguardista del medallero histórico por países en el deporte del boxeo, con 109 oros, 21 platas y 25 bronces, ampliamente por delante de Puerto Rico (26-30-52), Venezuela (25-24-54) y México (23-38-51).

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.