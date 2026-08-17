Implantan a un bebé en Argentina novedoso stent bioabsorbible

Un equipo de cirugía cardiovascular infantil de Argentina protagonizó un hecho novedoso en la cardiología pediátrica al implantar en un bebé un stent bioabsorbible en el Hospital de Niños de Córdoba, informó el Ministerio de Salud de esa provincia.

La noticia aparece en redes sociales y medios cordobeses como un logro de la medicina en esta provincia mediterránea donde los cardiólogos utilizaron ese procedimiento para tratar una coartación de aorta.

La intervención se realizó en un bebé de apenas 49 días de vida mediante un procedimiento híbrido de vanguardia, posicionando a Córdoba a la altura de los principales centros especializados de Latinoamérica, sostiene el ministerio provincial de Salud en un comunicado.

El procedimiento comenzó en el Hospital Materno Neonatal donde se estabilizó al prematuro y fue preparado para la operación cardíaca.

Este logro refleja la capacidad, el compromiso y la excelencia de nuestros equipos de salud y la decisión de seguir fortaleciendo una sanidad pública que incorpore tecnología e innovación para garantizar el acceso de las familias cordobesas a medicina de última generación, afirma la información oficial.

Mi reconocimiento y felicitaciones a todo el equipo multidisciplinario de profesionales que hizo posible este procedimiento y que con conocimiento, dedicación y vocación, sigue haciendo historia en la salud pública de Córdoba, congratuló el ministro Ricardo Pieckenstainer, citado en el comunicado.

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