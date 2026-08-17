Ocho países condenan trabas de Israel para poner fin a guerra en Gaza

Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Jordania, Egipto, Türkiye, Indonesia y Pakistán condenaron hoy el rechazo de Israel a la hoja de ruta destinada a aplicar plenamente el plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

En una declaración conjunta difundida por la agencia emiratí WAM, los ministros de Asuntos Exteriores de los ocho países afirmaron que la posición israelí obstaculiza los esfuerzos de paz y dificulta la implementación del plan del presidente estadounidense, Donald Trump.

Los cancilleres subrayaron la necesidad de mantener el compromiso de Estados Unidos para garantizar el cumplimiento de los acuerdos previstos y responsabilizaron a Israel de las consecuencias derivadas de cualquier retraso u obstrucción.

La declaración destacó la importancia de aplicar el plan de manera plena e inmediata para atender la situación humanitaria, avanzar en la reconstrucción de Gaza y contribuir a la seguridad y estabilidad regionales.

Los ocho países reclamaron además avanzar hacia la segunda fase de la iniciativa, que contempla consolidar el cese de las hostilidades, retirar las fuerzas israelíes, desplegar una fuerza internacional de estabilización y transferir la administración al Comité Nacional para la Administración de Gaza.

Los ministros reiteraron asimismo su rechazo a cualquier intento de impedir al pueblo palestino establecer un Estado propio y defendieron la solución de dos Estados como base para una paz justa, duradera e integral.

En ese sentido, reafirmaron su respaldo a la creación de un Estado palestino independiente y soberano, con Jerusalén ocupada como capital, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas.

La declaración instó también al denominado Consejo de Paz, con participación activa de Estados Unidos, a adoptar medidas inmediatas para garantizar la aplicación del plan y evitar nuevas obstrucciones.

Trump anunció el 17 de enero la creación de ese Consejo para Gaza, después de que su enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, informara sobre el inicio de la segunda fase de un plan de 20 puntos para el territorio palestino.

Cuatro días después, los ministros de Exteriores de los ocho países anunciaron conjuntamente que aceptaban la invitación de Washington para integrarse a ese mecanismo.

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