Médicos argentinos graduados en Cuba realizan colecta de medicamentos

La Agrupación Argentina de Graduados en Cuba (Aagrac) impulsa una campaña de recolección de medicamentos para enviar al pueblo cubano ante la severa escasez de medicinas que padece, significó la Dra. Miriam Nogueira.

La doctora habló con Prensa Latina en una pausa durante el fabuloso concierto “Canción Urgente por Cuba” organizado por la Asociación Morenense de Amistad Argentino-Cubana con apoyo del ayuntamiento en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, de Moreno.

Nogueira quien labora en la Unidad de Pronta Asistencia 12 de la localidad morenense de Cuartel Quinto se tituló en la primera graduación en 2005 de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), creada en 1999 por iniciativa de Fidel Castro para formar a jóvenes en Ciencias Médicas de un abanico de países.

El concierto, además de servir para recaudar fondos para la adquisición de equipos de energía solar y enviar a la isla, estuvo concebido también para celebrar el Centenario del Natalicio del líder histórico de la revolución cubana, al que contribuyó la referente de la Amaac Cristina Coronel, quien fue declarada en dos ocasiones Ciudadana Ilustre de Moreno.

La Aagrac la integran no solo médicos sino también egresados en la isla de otras profesiones como licenciados en deportes y recreación física y otras carreras, y tiene incorporados a graduados de otros países que residen en Argentina, explicó Nogueira quien es miembro de la dirección de la Agrupación.

“En estos momentos estamos recolectando medicamentos e insumos médicos, unos que recibimos de donación y otros que adquirimos nosotros para lo cual recolectamos fondos”, añadió.

A la pregunta de por qué lo hacen, la doctora afirma “porque es lo que nos corresponde, porque es una cuestión moral, porque es lo que Cuba nos enseñó, la solidaridad. O sea, nosotros no nos formamos solo como médicos, Cuba no nos da solo una carrera de medicina, nos da valores, de humanismo, de solidaridad, y estos son los principios que nos guían”.

El también graduado en la ELAM, el Dr. Diego Maximiliano Ortiz, especialista en nefrología en los hospitales Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno, y el Alejandro Posada, una institución de referencia nacional, envió un mensaje al concierto para expresar su más profundo agradecimiento a Cuba, “el país que me abrió sus puertas y me permitió cumplir mi sueño de ser médico”.

“Llegué con apenas 20 años, lleno de ilusiones, y regresé con 27 graduados en 2013. Fueron siete años de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento, donde no solo recibí una sólida formación académica, sino también valores de solidaridad, compromiso, humildad y vocación de servicio”, asegura en su mensaje.

“Conocí personas extraordinarias, profesores que dejaron huellas imborrables y compañeros con quienes compartí una etapa inolvidable. Siempre llevaré a Cuba en mi corazón. Gracias por darme la oportunidad de estudiar, crecer y alcanzar una profesión que ejerzo diariamente, y por ser una parte fundamental de lo que soy hoy como médico”, concluye el Dr. Ortiz.

Su madre sumó su adhesión al recital solidario y patentizó que “siente un enorme orgullo al ver que aquella oportunidad de estudiar y formarse en Cuba se transformó en una vocación puesta al servicio de la salud y de quienes más lo necesitan”.

La violoncelista Fabiana Betelu Machado, integrante de la agrupación Aromitos Musicales, una de las bandas que enriquecieron el concierto, relató que ella fue operada de cataratas prematuras a los 12 años en Cuba, “y allí aprendí que todos somos iguales como seres humanos”

Y afirmó que nunca olvida y sigue agradecida con el cirujano que identifico como Paquito, “el mejor oftalmólogo de Latinoamérica quien no solo devuelve visión, sino que también cura el alma y la mente de sus pacientes”. Fabiana posteriormente estudió música en Cuba.

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