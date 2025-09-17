Matanzas por extender racha ganadora en el béisbol cubano

Matanzas, con su mejor arranque en la última década en el béisbol cubano, tendrá hoy nueva prueba cuando desafíe por segunda jornada a Mayabeque en su estadio Nelson Fernández.

Los Cocodrilos llegan con 10 triunfos y solo un revés, avalados por nueve éxitos consecutivos, pero sin margen para confiarse: Las Tunas, Santiago de Cuba y Holguín (todos con 9-2) no ceden terreno y mantienen presión constante.

Por Matanzas subirá este miércoles al montículo Roilán Averohff, en su primera salida como abridor tras dos relevos discretos (dos carreras en 3.2 innings). Mayabeque confiará en su as, Yadián Martínez, dueño de un balance de 1-1 y con solo una anotación permitida en 10.2 entradas.

La víspera, los matanceros se impusieron en el primer partido con pizarra de 11-4, con ataque encabezado por Yurisbel Gracial, quien se fue de 4-3 con cinco remolques y un cuadrangular, y apoyados por el trabajo combinado de Pedro Mesa y Denis Quedada.

La fecha también dejó sonrisas para Las Tunas, que superó 4-3 a Granma; Holguín, verdugo 10-2 de Villa Clara; y Santiago de Cuba, que doblegó 11-4 a Guantánamo, todos a solo un juego de diferencia respecto al líder.

Artemisa vio sellado su juego por la lluvia con triunfo parcial de 4-0 sobre Pinar del Río, pero hoy intentará confirmarlo en doble cartelera, mientras Cienfuegos y Camagüey completaron holgadas victorias frente a Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, respectivamente.

En tanto, Industriales y La Isla, que no pudieron jugar por inclemencias del tiempo, se medirán dos veces en esta jornada en el Cristóbal Labra.

