Distinguen profesionalidad y compromiso a José Rodríguez Medina, despachador de carga eléctrica en Granma

Por más de 20 años, José Rodríguez Medina, labora en el área de operaciones del Despacho Provincial de Carga, perteneciente a la Empresa Eléctrica Granma. Su compromiso con el trabajo, distingue a este excepcional granmense, quien ha demostrado capacidad y probadas habilidades analíticas ante la compleja situación energética que enfrenta el país. A su labor nos acercamos a través del siguiente reporte.