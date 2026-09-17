Alistan estadio Mártires de Barbados para 65 Serie Nacional de Béisbol

Ante la cercanía del inicio de la 65 Serie Nacional de Béisbol en Cuba, programado para el día 4 de octubre próximo, se intensifican los trabajos de acondicionamiento del estadio Mártires de Barbados, en Bayamo, cuartel general del equipo Granma, en la provincia de igual nombre.

Trabajadores de mantenimiento de la instalación deportiva pintan paredes y escaleras, en tanto personal de la Unidad de Propaganda del Partido Comunista de Cuba acondiciona la pizarra y coloca una gigantografía alusiva a los Alazanes, así denominados los peloteros granmenses.

Para reponer el cobertor de vinil textil de colchones de la cerca circundante del campo dañados se cuenta con el presupuesto financiero, no así con el material de los colores deseados, principalmente azul.

Jorge Ramírez Milanés, director de Deportes en Granma, añadió que los falsos techos, baños sanitarios e instalaciones hidráulicas de los dugout fueron restaurados, también el cuarto de árbitros.

Alexis Sintes Blanco, Comisionado provincial de Béisbol, por su parte, comentó que el entrenamiento de los jugadores preseleccionados para integrar el conjunto Alazanes marcha según lo planificado.

Esa preparación incluye, apuntó, topes de preparación con equipos de Las Tunas y otras provincias vecinas de Granma.

Marcos Naranjo Aliaga, director de los Alazanes en la venidera campaña beisbolera en la mayor de las Antillas, declaró que el propósito del equipo es bajar del puesto 12 en que se ubicó en la Serie 64.

La 65 Serie Nacional de Béisbol se realizará del 4 de octubre al 22 de diciembre de este año, con un formato competitivo de dos zonas y cuatro grupos en la fase preliminar e introduce innovaciones en los playoffs, informó la Comisión Nacional de ese deporte en Cuba.

Radio Bayamo