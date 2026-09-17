Granma alista jornada por el aniversario 66 de los CDR

Los barrios y comunidades de Granma desarrollan un programa de actividades por el aniversario 66 de la creación de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), con iniciativas encaminadas a fortalecer la participación popular y contribuir al mejoramiento de los entornos comunitarios.

Así trascendió durante una conferencia de prensa ofrecida por el secretariado provincial de los CDR, en la que se informó que la jornada conmemorativa incluirá la recuperación de materias primas, las donaciones voluntarias de sangre, la limpieza y el embellecimiento de las comunidades, además de la siembra en patios y parcelas.

Las acciones, previstas para conmemorar el aniversario de la organización, que se celebra cada 28 de septiembre, estarán dedicadas a Fidel, líder fundador de los CDR. Según el programa presentado, se han planificado 18 actividades destinadas a estimular la labor de las zonas cederistas en barrios y comunidades de los 13 municipios granmenses.

Bayamo concentrará una parte importante de las acciones comunitarias, mientras Guisa acogerá las actividades centrales de la provincia. En ese territorio montañoso se efectuará, el próximo 22 de septiembre, el acto provincial, durante el cual serán reconocidos cederistas, CDR, zonas y dirigentes de base destacados en la última etapa de trabajo.

Durante el intercambio con los medios locales de prensa se conoció, además, que Guisa alcanzó la condición de Vanguardia Nacional, junto a los municipios de Yara y Pilón. Niquero y Cauto Cristo, por su parte, resultaron destacados en la emulación cederista.

La Demajagua