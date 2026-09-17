Proyecto del PMA potencia producción agropecuaria en Holguín

Dailyn Reynaldo Cruz, intendente de esa demarcación, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa despierta grandes expectativas en el territorio, eminentemente agrícola y turístico, en medio del complejo contexto actual del país, pues beneficia de manera directa a infantes, embarazadas y adultos mayores asistidos en escuelas, hospitales y hogares de ancianos.
La segunda etapa de este programa, que ya fortaleció las cadenas productivas y redes de protección en Urbano Noris mediante la entrega de insumos, equipamiento y capacitación, prevé en el municipio costero acciones ajustadas a sus particularidades socioeconómicas y climáticas.
Reynaldo Cruz subrayó que ¡Actúa Diferente! no solo mejora la dieta de esos sectores, sino que dota de financiamiento, ciencia y recursos a las entidades productoras locales con el objetivo de incentivar medios alternativos en la obtención de alimentos, lo que permite aprovechar el fondo de tierras y la fuerza de trabajo disponibles.
Luis Ramón Duarte Pereira, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de Mayo, significó que la intervención del PMA respalda acciones que ya acomete la entidad, como el suministro sistemático de viandas y hortalizas al hospital municipal y a la escuela de la localidad, donde se garantiza la estabilidad en las entregas y se amplían los volúmenes cosechados.
Con un componente de capacitación y resiliencia frente a desastres naturales y al cambio climático, objeto de talleres ya en marcha, la iniciativa contribuye a sortear los desafíos de la región, entre los que sobresale la aridez, acotó el directivo.
Ernel Alfonso Parra, al frente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Carlos Noris, dedicada a los cultivos varios y la ganadería, ratificó el compromiso de continuar el trabajo y aumentar los rendimientos con el apoyo del PMA, dirigido a responder a la demanda social de centros con los que ya colaboran en los consejos populares de Aguada la Piedra y Melilla.
Alfonso Parra agregó que la entidad fue seleccionada para la implementación del plan gracias a sus favorables resultados, avalados por un rebaño superior a las 800 cabezas de ganado y la diversificación hacia la crianza avícola y acuícola en micropresas, a través de las cuales comercian con los sectores de salud y educación.
La segunda etapa de ¡Actúa Diferente!, financiada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), también avanza en Yateras, en Guantánamo; Río Cauto, en Granma; Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, y Jesús Menéndez, en Las Tunas.