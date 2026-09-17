Proyecto del PMA potencia producción agropecuaria en Holguín

El proyecto ¡Actúa Diferente!, impulsado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), potencia la producción agropecuaria en el municipio de Rafael Freyre, en Holguín, con el objetivo de mejorar la atención nutricional a grupos vulnerables en instituciones sociales.

Dailyn Reynaldo Cruz, intendente de esa demarcación, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que la iniciativa despierta grandes expectativas en el territorio, eminentemente agrícola y turístico, en medio del complejo contexto actual del país, pues beneficia de manera directa a infantes, embarazadas y adultos mayores asistidos en escuelas, hospitales y hogares de ancianos.

La segunda etapa de este programa, que ya fortaleció las cadenas productivas y redes de protección en Urbano Noris mediante la entrega de insumos, equipamiento y capacitación, prevé en el municipio costero acciones ajustadas a sus particularidades socioeconómicas y climáticas.

Reynaldo Cruz subrayó que ¡Actúa Diferente! no solo mejora la dieta de esos sectores, sino que dota de financiamiento, ciencia y recursos a las entidades productoras locales con el objetivo de incentivar medios alternativos en la obtención de alimentos, lo que permite aprovechar el fondo de tierras y la fuerza de trabajo disponibles.

Luis Ramón Duarte Pereira, presidente de la Cooperativa de Créditos y Servicios 17 de Mayo, significó que la intervención del PMA respalda acciones que ya acomete la entidad, como el suministro sistemático de viandas y hortalizas al hospital municipal y a la escuela de la localidad, donde se garantiza la estabilidad en las entregas y se amplían los volúmenes cosechados.

Con un componente de capacitación y resiliencia frente a desastres naturales y al cambio climático, objeto de talleres ya en marcha, la iniciativa contribuye a sortear los desafíos de la región, entre los que sobresale la aridez, acotó el directivo.

Ernel Alfonso Parra, al frente de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Carlos Noris, dedicada a los cultivos varios y la ganadería, ratificó el compromiso de continuar el trabajo y aumentar los rendimientos con el apoyo del PMA, dirigido a responder a la demanda social de centros con los que ya colaboran en los consejos populares de Aguada la Piedra y Melilla.

Alfonso Parra agregó que la entidad fue seleccionada para la implementación del plan gracias a sus favorables resultados, avalados por un rebaño superior a las 800 cabezas de ganado y la diversificación hacia la crianza avícola y acuícola en micropresas, a través de las cuales comercian con los sectores de salud y educación.

La segunda etapa de ¡Actúa Diferente!, financiada por la Agencia de Cooperación Internacional de Corea (Koica), también avanza en Yateras, en Guantánamo; Río Cauto, en Granma; Songo-La Maya, en Santiago de Cuba, y Jesús Menéndez, en Las Tunas.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.